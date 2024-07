Imed Daïmi : je présente ma candidature à la présidentielle pour redonner l'espoir !

L'ancien chef de cabinet de l’ancien président de la République Moncef Marzouki, Imed Daïmi, a annoncé, jeudi 18 juillet 2024, qu'il avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle "pour redonner l'espoir".





Imed Daïmi a indiqué qu'il se présente à la présidentielle afin que la Tunisie entame une phase de conciliation et de prospérité. "Il n'est pas possible que nous restions les bras croisés, en regardant notre pays s'écrouler à cause de la mauvaise direction, l'absence de vision et de volonté et la prolifération de la haine et de la rancune. Il n'est pas possible que nous laissions la Tunisie en chute. Notre cher pays traverse une période délicate ouverte à tous les dangers, mais aussi à toutes les perspectives et tous les espoirs".





Imed Daïmi a indiqué qu'il se présente parce qu'il a une connaissance des rouages de l'Etat et qu'il est doté d'une longue expérience au sein du pouvoir exécutif, législatif ainsi qu'au sein de la société civile. "Je me présente, animé par un sens de la responsabilité et une volonté de reconstruire l'Etat et redonner l'espoir".





S.H