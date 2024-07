Présidentielle 2024 - Al Joumhouri retire la candidature d’Issam Chebbi

Imprimer

Le parti Al Joumhouri a décidé de retirer la candidature pour la présidentielle de son secrétaire général Issam Chebbi, détenu depuis le 25 février 2023 dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État.

Le membre du parti politique, Wissem Sghaier, a indiqué, jeudi 18 juillet 2024, dans une déclaration aux médias qu’Al Joumhouri s’efforcera « d’imposer la liberté aux prisonniers politiques et continuera d’œuvrer avec les partis politiques et la société civile afin d’imposer des élections pluralistes libres et transparentes ».

L'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a refusé hier de fournir le formulaire de parrainage au prisonnier politique et secrétaire général d’Al Joumhouri, Issam Chebbi.

Rappelons qu’Issam Chebbi est détenu depuis le 25 février 2023 dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État. Il est détenu illégalement, sa détention préventive ayant dépassé les quatorze mois réglementaires, sans l’interroger, fixer une date de procès ou le juger.

En mars dernier, le parti politique avait décidé de proposer à son secrétaire général de se porter candidat à l’élection présidentielle 2024.

M.B.Z