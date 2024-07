Kaïs Saïed, Ahmed Hachani, Ahmed Saïdani… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 juillet 2024 :







Kaïs Saïed : il faut lever les obstacles entravant la création des entreprises communautaires

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 15 juillet 2024, la ministre de l'Économie et de la Planification, Féryel Ouerghi, et le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Économie et de la Planification, chargé des petites et moyennes entreprises, Samir Abdelhafidh. Le président de la République a considéré que l'économie doit être nationale, basée sur les choix du peuple tunisien, la création de richesse et une véritable croissance, et non pas sur une économie de rente, qui conduit à des taux de croissance erronés et fallacieux.





Ahmed Hachani en visite de travail en Libye

Sur mandat du président de la République, Kaïs Saïed, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, participe aux travaux du Forum sur la migration à travers la Méditerranée, qui se tient aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2024, dans la capitale libyenne, Tripoli. Le forum, auquel participeront plusieurs chefs de gouvernement africains et européens, ainsi que les ministres de l'Intérieur de plusieurs pays d'Afrique et d'Afrique subsaharienne, abordera la question de la migration irrégulière et ses répercussions sur les pays des deux côtés de la Méditerranée.







Ahmed Saïdani à propos des prisonniers politiques : leur place est dans les prisons ou les cimetières

Lors d'une intervention tendue, au Parlement, dirigée contre le président de la République et ses choix stratégiques, le député Ahmed Saïdani a indiqué, mardi 16 juillet 2024, que les prisonniers politiques devraient être dans les prisons ou dans les cimetières. Ahmed Saïdani a indiqué : " l'arrestation de Rached Ghannouchi ne peut pas être considérée comme un exploit, il aurait dû être exécuté depuis 1981". Il ajoute au sujet des prisonniers politiques : "les dizaines qui sont avec lui, leur véritable place est dans les prisons ou les cimetières… nous ne pouvons pas les blanchir".





Nomination d’un nouveau chef de cabinet du ministre de l'Intérieur

Un nouveau chef du cabinet du ministre de l'Intérieur vient d’être nommé, en vertu du décret n° 2024-431 du 16 juillet 2024 publié au Journal officiel de la République tunisienne (Jort) n°89 du 17 juillet 2024. Zouhaier Saad, administrateur en chef de l'éducation, a été ainsi chargé des fonctions de chef du cabinet du ministre de l'Intérieur et cela à partir du 13 juin 2024







Les doctorants au chômage en colère

Les doctorants au chômage ont organisé, mercredi 17 juillet 2024, un rassemblement de protestation devant les locaux du ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Ils réclament la régularisation de leur situation pour une vie digne. À cette occasion, plusieurs slogans ont été brandis, notamment "la régularisation de la situation des doctorants au chômage est un droit et non pas un privilège", "le système détruit l’avenir des doctorants chercheurs", "des cerveaux en veille dirigent l’État", "l’intégration des doctorants chômeurs est devenue une priorité absolue", "les docteurs sont en colère",