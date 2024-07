Zenzri : nous recherchons un partenaire stratégique pour la réalisation du port en eaux profondes d'Enfidha

Une séance plénière d’audition s'est tenue au parlement, mercredi 7 juillet 2024, avec la ministre de l'Équipement et de l'Habitat, également chargée du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzri. Lors de cette audition, et en réponse à la question posée par le député Mohamed Ahmed, la ministre de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé que la Tunisie est à la recherche d'un partenaire stratégique pour la réalisation du port en eaux profondes d'Enfidha, tout en respectant la souveraineté de l'État.

« la démarche actuelle pour ce projet repose sur la recherche d'un partenaire stratégique sérieux qui ne demande aucune garantie souveraine ou autre garantie réelle » a déclaré la ministre. Elle a ajouté que le projet de port en eaux profondes à Enfidha doit être réalisé, « car il revêt une importance stratégique pour la Tunisie ».

La ministre a souligné que le projet du port et de la zone logistique associée sera le premier port intelligent en Tunisie, conforme aux normes internationales.

« Ce projet contribuera à renforcer les autres ports tunisiens en reliant le pays aux grands axes de transport maritime mondiaux », assure la ministre.

R.A.