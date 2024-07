L'Alfa Romeo 33 Stradale fait ses débuts au Goodwood Festival of Speed

Cette année, le « Goodwood Festival of Speed » mettra en avant Alfa Romeo avec la présentation de l'Alfa Romeo 33 Stradale lors d'un événement public international en dehors de l'Italie.

Organisé pour la première fois en 1993 et initialement axé sur les voitures de collection, le « Goodwood Festival of Speed » est un événement incontournable. Au fil des ans, il est devenu une référence mondiale pour les amateurs de culture automobile. Ouvert aux modèles actuels depuis l'an 2000, l'événement comprend des expositions, des roadshows et des épreuves spéciales. Une large gamme de véhicules y participe, allant des modèles vintages aux voitures de Formule 1. Les grands constructeurs automobiles considèrent donc cet événement comme une vitrine internationale pour leurs derniers modèles : cette année, pour la première fois en dehors de l'Italie, Alfa Romeo présente au public la nouvelle 33 Stradale construite sur mesure, ainsi que la nouvelle voiture compacte Alfa Romeo Junior.

L'Alfa Romeo 33 Stradale sera exposée dans la zone "Supercar Paddock", ouverte tout au long de l'événement. Il y a quelques semaines, elle a participé lors d'un autre événement international renom, le "Concorso d'Eleganza Villa d'Este", qui depuis 1929 a couronné les plus belles voitures anciennes, ainsi que les prototypes les plus fascinants depuis 2002. La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale a remporté le prestigieux Design Concept Award, confirmant ainsi son statut d'œuvre d'art en mouvement.

La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale est le « manifeste » de la marque en termes de style, de technologie et d'expérience de conduite. Cette nouvelle voiture construite sur mesure est inspirée directement de la Tipo 33, un grand nom de l'automobile mondiale et une icône des années 1960, encore considérée à ce jour comme l’une des plus belles voitures de tous les temps. Produite en seulement 33 exemplaires exclusifs, ce nouveau coupé deux places allie héritage et futur, et est fabriqué selon un processus artisanal unique, exactement comme dans les boutiques d’artisans de la Renaissance et dans les ateliers des années 1960 des carrossiers de renoms.

Le « Festival of Speed » présentera également la nouvelle compacte sportive Alfa Romeo Junior , la première voiture équipée d’une motorisation entièrement électrique, exposée au public dans la zone dédiée "Electric Avenue". L’Alfa Romeo Junior est sportive dans l'âme, compacte dans ses dimensions et italienne à première vue. La version Elettrica est disponible en deux niveaux de puissance, 156ch ou 280ch. Les deux versions incarnent l'ADN sportif d'Alfa Romeo, traditionnellement des voitures du quotidien dotées d’une dynamique de conduite inégalée. Elles apportent le plaisir de conduire typique d'Alfa Romeo au segment compact, grâce à des solutions techniques spécifiques issues d'un processus de développement coordonné par la même équipe d'ingénieurs italiens qui ont donné vie à des projets extraordinaires ces dernières années (Giulia GTA, 4C, Giulia et Stelvio Quadrifoglio, 4C).

D’après communiqué