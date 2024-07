Certification nCloud : Ooredoo Tunisie, premier opérateur certifié par le label nCloud

Ooredoo Tunisie est fière d'annoncer l'obtention de la prestigieuse certification N-Cloud décernée par l'Agence Nationale de la Cyber Sécurité. Cette réussite consacre Ooredoo comme le premier opérateur de télécommunications en Tunisie à répondre aux normes rigoureuses du N-Cloud, soulignant son engagement à assurer les plus hauts niveaux de sécurité et d'intégrité des données pour ses clients.

La certification N-Cloud témoigne de l'engagement indéfectible de Ooredoo Tunisie à maintenir des normes de cybersécurité de premier plan dans l'ensemble de ses opérations. Cette reconnaissance valide non seulement l'engagement de l'entreprise à protéger les informations sensibles mais renforce également son positionnement en tant que leader de confiance dans l'industrie des télécommunications.

La cérémonie officielle de remise du Label N-Cloud à Ooredoo Tunisie s'est tenue le 16 juillet 2024 au siège du Ministère des Technologies de la Communication en présence de M Nizar Ben Neji, Ministre des Technologies de la Communication et M Mansoor Rashid Al Khater, CEO de Ooredoo Tunisie.

La certification N-Cloud témoigne de l'approche proactive de Ooredoo Tunisie en matière de cybersécurité, garantissant que son infrastructure et ses services respectent et dépassent les meilleures pratiques internationales. Cette étape importante renforce l'engagement de l'entreprise à placer la confiance et la sécurité des clients au cœur de ses priorités dans un monde de plus en plus numérique.