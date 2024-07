Législatives 2024 en France : le Rassemblement national arrive en tête

Le premier tour des élections législatives anticipées en France a eu lieu, dimanche 30 juin 2024, avec un taux de participation record estimé à 67,5%. Un record depuis 1981.

D'ailleurs, ce taux serait en hausse de 19,5 points par rapport à 2022.

Selon les premiers résultats annoncés par les médias français, le Rassemblement national (RN) et ses alliés se positionnent en tête avec 33% des suffrages exprimés.

Le Nouveau Front populaire, l'union de la gauche, se retrouve en deuxième position et recueille 28,5%.

En troisième place, Ensemble pour la République récolte 22%.

Par la suite, on retrouve : Les Républicains: 10,5% Autres (divers, divers écologistes, régionalistes): 2% Extrême gauche (Lutte Ouvrière et autres): 1,5% Divers gauche et dissidents Nouveau Front Populaire: 1,5% Reconquête: 0,5% Divers souverainistes et Extrême droite: 0,5%





S.H