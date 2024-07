Les raisons derrière l'arrestation du député Moez Ben Youssef

Le député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) de la circonscription de Sousse, Moez Ben Youssef a été arrêté, samedi 29 juin 2024. Des sources proches de l'affaire indiquent que le député serait impliqué dans une agression commise en état d'ivresse manifeste contre un chauffeur de taxi.

Les mêmes sources affirment que lorsque le chauffeur de taxi aurait demandé de l'aide à la patrouille de police la plus proche, le député aurait étendu son agression aux agents de sécurité et aurait proféré des propos insultants contre le président de la République, la ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, et ce en présence, de plusieurs passants.

Après consultation du parquet près du tribunal de Sousse 2 où l'incident s'est produit, il aurait d'abord été ordonné de libérer le député, Moez Ben Youssef. Face à l'insistance du chauffeur de taxi à exercer son droit légitime de porter plainte, un procès-verbal aurait été dressé, les témoins auraient été entendus.

Le lendemain, après que le parquet chargé de l'affaire ait pris connaissance des procès-verbaux et des circonstances, et après consultation à ce sujet, les autorités auraient été autorisées à appréhender le député impliqué et à le placer en garde à vue.

S.H