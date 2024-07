Condamnation d'une enseignante : le ministère de l'Éducation lance une enquête

Le ministère de l'Éducation a annoncé l'ouverture d'une enquête en lien avec l'affaire de la plainte déposée par un parent pour harcèlement et agression à l'encontre d'un élève et visant une enseignante. Les faits remontent à 2022 et sont liés à l'école primaire Khaznadar de La Manouba. L'enseignante a récemment écopé d'une peine d'un an et demi de prison avec exécution immédiate.

Dans un communiqué du 29 juin 2024, le ministère de l'Éducation a affirmé qu'il mènera l'enquête afin de trancher sur la culpabilité de l'enseignante. Dans le cas contraire, il engagera un avocat pour la défendre. Le ministère a, aussi, exprimé son attachement à la défense des droits de l'enfant tunisien interdisant toute forme d'agression à son encontre. La même source a indiqué qu'elle veillait à la mise en place d'un espace scolaire sécurisé et luttant contre toute forme d'agression.

Le ministère de l'Éducation a mis l'accent sur le rôle des éducateurs et a assuré qu'il collaborera avec les autorités judiciaires.

La plainte en question a été déposée en 2022 par le parent d'un élève inscrit en première année primaire, accusant l'enseignante de maltraitance. L'enseignante est accusée d'avoir agressé physiquement l'un de ses élèves et de l'avoir psychologiquement harcelé selon le parent.

S.G