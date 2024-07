Ajbouni : le grand nombre d'arrestations a-t-il amélioré les conditions des Tunisiens ?

L'ancien député et dirigeant d'Attayar, Hichem Ajbouni est revenu sur les arrestations de journalistes, de militants et de politiciens. Il s'est interrogé sur les raisons de leur arrestation et sur le véritable danger qu'ils représentent.

Dans une publication Facebook du 29 juin 2024, Hichem Ajbouni a considéré que certains détenus devraient être laissés en liberté. Il a évoqué l'emprisonnement des accusés de complot contre la sûreté de l'Etat malgré la fin de la période de détention préventive supposée être plafonnée à quatorze mois.

Il s'est interrogé sur les véritables raisons derrière l'arrestation de certains dirigeants nahdahoui et a précisé que ces derniers n'ont toujours pas comparu devant la justice. Il a expliqué que plusieurs individus ont été emprisonnés alors que la détention est supposée être l'exception. Il a, aussi, critiqué l'absence de poursuites judiciaires pour calomnie et visant ceux qu'il a qualifiés de "véritables patriotes", c'est-à-dire, les soutiens au pouvoir en place. Il a laissé sous-entendre que le pouvoir en place appliquait une politique de deux poids deux mesures.

« Est-ce que ce nombre important d'arrestations a amélioré le niveau de vie, le pouvoir d'achat et les conditions des Tunisiens ? Est-ce que le taux de croissance économique et le nombre d'emplois ont évolué ? Est-ce que la roue a recommencé à tourner ? Est-ce qu'il n'y a plus de spéculation et les produits de base sont redevenus disponibles à des prix raisonnables ? Est-ce que l'image de la Tunisie s'est embellie dans le monde et a repris son éclat des premières années de la Révolution ? Est-ce que nos jeunes ont retrouvé espoir ? Leur a-t-on garanti des conditions les encourageant à rester dans leur pays et à ne pas partir à l'étranger ? Le climat de peur et de terreur, peut-il bâtir un pays fort et juste ? Gouverner à travers une approche sécuritaire et judiciaire et dans un climat dépourvu de libertés incitant à travailler, à investir, à créer et à inventer peut-il être bénéfique au pouvoir en place ? », a-t-il écrit.

Hichem Ajbouni a indiqué que les Tunisiens devaient vivre dans un pays mobilisant toutes ces ressources afin de les servir et de garantir leur épanouissement. Il a indiqué que plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, mais qu'on n'y trouvait pas de réponse.

S.G