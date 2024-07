Le complot des plantes fait réagir sur la toile

La présidence de la République a publié, dans la nuit du 27 au 28 juin 2024, une vidéo relatant la visite effectuée par le chef de l'État, Kaïs Saïed à quelques sous-directions relevant de la municipalité de Tunis.

Un segment de cette vidéo a été massivement partagé par les internautes. On y entend le président de la République affirmer que le choix des plantes et ornement décorant l'avenue Habib Bourguiba et autres endroits n'était pas innocent. « Les jardins de l'avenue Habib Bouguiba, de l'avenue Mohamed V et autres... Théoriquement, les plantes doivent décorer. Néanmoins, le choix des plantes n'est pas innocent... Le choix de plantes n'a aucun sens », a-t-il dit.

Réagissant à la chose, le très célèbre blogueur Mehrez Belhassen (ex Extravaganza) a indiqué que les arbres plantés dans l'avenue Habib Bourguiba faisaient partie d'un complot. Il a, d'un ton comique, affirmé avoir eu des soupçons par rapport à cela en raison des accidents qui lui sont arrivés à cet endroit avec les oiseaux. « Si une plante n'est pas innocente, elle doit assumer ses responsabilités et se soumettre à la loi... Celui qui l'a plantée aussi... On pourrait commencer par l'arrachage des arbres... Par la suite, on pourra planter des arbres honnêtes et patriotes », a-t-il écrit.

L'ancien ministre de l'Éducation et figure d'Attayar, Mohamed Hamdi est, aussi, revenu sur la déclaration du président de la République et a considéré que la diversité végétale n'est pas innocente. Il a appelé à remplacer les arbres par des digues formées par des figuiers de Barbarie tout au long de l'avenue Habib Bourguiba et y placer les coccinelles récemment importées par la Tunisie. Il a appelé à généraliser cette expérience par la suite.

Quant au militant et président de la Coalition tunisienne contre la peine de mort, Chokri Latif a appelé à se méfier des plantes complotistes. Il a indiqué que le pouvoir en place a décidé "d'arracher" les responsables municipaux avant d'arracher les arbres en question en mention au limogeage de responsables municipaux.

Le journaliste Boubaker Ben Akecha n’a pas choisi d’en rire. Il a semblé, dans un post sur les réseaux sociaux, désemparé voire désespéré.

« Même les plantes ne sont pas innocentes… Le choix des plantes de l’avenue Habib Bourguiba n’est pas innocent… Je suis vraiment confus : est-ce que je suis devenu fou et depuis quand ? Je suis fou. Je suis inapte.

Il n’y aucun espoir de guérison ni pour moi ni pour ceux qui m’applaudissent alors que je garde le silence face à l’accusation selon laquelle le choix des plantes n’était pas innocent. Je ne sais pas qui sont les comploteurs.

Emmenez-moi. Je ne peux plus vivre ainsi. La prison ou l’asile sont plus cléments, je pourrais y rencontrer des personnes sensées qui me redonneraient l’espoir de guérir ».



S.G