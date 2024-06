Baccalauréat, Kaïs Saïed, Ahmed Nejib Chebbi… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 22 au 23 juin 2024 :





Les meilleures moyennes au baccalauréat 2024

Le ministère de l'Éducation a annoncé, dimanche 23 juin 2024, les résultats de la session principale du baccalauréat 2024 par SMS.

La meilleure moyenne cette année a été obtenue en section mathématiques. Il s'agit de l'élève Ramez Messak, lycée pilote de Sousse, qui a obtenu une moyenne de 20,15







Au siège du ministère de l’Intérieur, Saïed demande de faire face aux parties qui enveniment la situation

Le président de la République, Kaïs Saïed a effectué, dans la soirée de vendredi 21 juin 2024, une visite au siège du ministère de l’Intérieur, où il s’est entretenu avec le ministre, Khaled Nouri et le secrétaire d’État à la sécurité nationale, Sofiene Bessadok. Kaïs Saïed a souligné, au cours de cette rencontre, la nécessité de redoubler d’efforts pour préserver la sécurité dans le pays « dans le plein respect des droits et libertés ».





Ahmed Nejib Chebbi : il est inacceptable que Rached Ghannouchi soit encore en prison !

Le président du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi a souligné, dans une déclaration accordée, samedi 22 juin 2024, à Jawhara FM, qu’il est inacceptable que le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, soit encore emprisonné qualifiant le passé de l’homme d’« immaculé » en dépit des divergences de points de vue avec lui. S’exprimant en marge du sit-in qu’organise le Front de salut national en soutien aux personnalités politiques incarcérés dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, qui coïncide aujourd’hui avec le 83e anniversaire du chef d’Ennahdha, Ahmed Nejib Chebbi a souligné que Rached Ghannouchi a été emprisonné pour des propos tenus dans « un contexte précis »







Tunisie - Libye : suivi des préparatifs de réouverture du passage frontalier de Ras Jedir

Le gouvernement libyen d'union nationale a indiqué à travers un communiqué que la commission de réouverture du passage frontalier de Ras Jedir a suivi avec la partie tunisienne, les préparatifs en vue de la réouverture du passage frontalier, lundi prochain. Lors de la réunion qui s'est tenue samedi 22 juin 2024, la Direction de la sécurité du passage frontalier, les participants ont réaffirmé les mesures convenues pour faciliter le passage entre les deux pays.







Le nombre de pèlerins tunisiens décédés à la Mecque atteint 53 personnes

Le nombre de pèlerins tunisiens décédés à ce jour, samedi 22 juin 2024, a atteint 53 personnes, indique un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et relayé par la Tap. La même source précise que le consulat de Tunisie à Djeddah, en coordination avec l'ambassade de Tunisie à Riyad et les délégations tunisiennes officielles, assure le suivi de l'état des pèlerins et des patients tunisiens admis dans les hôpitaux saoudiens et mène les rechreches des pèlerins disparus.