Grupo Bimbo entre en Tunisie avec l'acquisition de Moulin d'Or

Imprimer

Le plus grand groupe de boulangerie au monde étend sa présence mondiale à 35 pays avec l'acquisition du Groupe Moulin d'Or, leader de la pâtisserie et biscuiterie fine sucrées en Tunisie.

Grupo Bimbo s'engage stratégiquement pour le groupe sur ce marché et ce en augmentant sa présence et sa croissance dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord (EMEA).

Le 2 avril 2024, au siège du groupe SOPACO, sis à Jbel Ouest-Zaghouan, Grupo Bimbo, leader mondial de la boulangerie, a annoncé officiellement son arrivée en Tunisie avec l'acquisition de Moulin d'Or, leader de la pâtisserie et de la biscuiterie fines sucrées en Tunisie.

Photo du Comité des directeurs GRUPO BIMBO EMEA & GRUPO BIMBO TUNISIA





Grupo Bimbo est la plus grande entreprise de boulangerie au monde, avec une présence dans 35 pays à travers les quatre continents employant plus de 151.000 associés.

Moulin d'Or est le leader de la pâtisserie et de la biscuiterie fines sucrées en Tunisie. L’entreprise offre à ses consommateurs un portefeuille de produits divers avec plus de 70 références dans les catégories : cake, génoise, biscuits, pains & dérivés, et aussi des snacks salés.

Mar Doñate, VP Transformation et IT Grupo Bimbo EMEA & leader de la région Afrique du Nord a souligné : « Avec cette intégration, nous continuons à consolider notre présence dans la région EMEA aux côtés d'une entreprise de premier plan tel que Moulin d’Or. Se basant sur sa connaissance du marché local et des consommateurs tunisiens, notre objectif est de combiner les deux projets, en ajoutant des capacités et en renforçant les synergies culturelles afin de servir davantage et mieux nos millions de consommateurs qui, chaque jour, décident de choisir nos produits pour leur qualité, leur saveur et leur fraîcheur. »

Emine Abid, directeur général de Grupo Bimbo Tunisie, ajoute : « La direction actuelle restera à la tête de la stratégie. Grupo Bimbo construira l'avenir en assurant la continuité et la consolidation de la marque Moulin d'Or : fondée en 1987 par Madame Imene et Monsieur Souhail Ben Aissa, Moulin d'Or est une histoire de passion, très liée à l'histoire de Grupo Bimbo ».

EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), une région stratégique pour Grupo Bimbo

Dans le cadre de sa stratégie de croissance dans la région EMEA, Grupo Bimbo a récemment acquis : TREJ BRUTARI, un producteur de pain et de biscuits en Roumanie, après l'acquisition de VEL PITAR, le plus grand producteur Roumain de produits de boulangerie, un an auparavant. SAINT PIERRE GROUPE, un acteur majeur de la boulangerie dans la catégorie des brioches haut de gamme aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Après ces récentes intégrations, Grupo Bimbo dispose désormais d'une solide présence en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, au Maroc et en Roumanie, pays auxquels s'ajoutent désormais la Tunisie, ce qui permettra au groupe de poursuivre sa croissance sur de nouveaux marchés afin de continuer à nourrir un monde meilleur.