Kaïs Saïed, Abir Moussi, Aïd el Kebir… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 5 juin 2024.





Kaïs Saïed appelle Khaled Nouri à plus de vigilance

Le président de la République a reçu aujourd’hui, jeudi 6 juin 2024, le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et le secrétaire d’État chargé de la sécurité nationale Sofiene Bel Sadok. D’après un communiqué publié ce soir par la présidence, le chef de l’État a souligné « la nécessité de conjuguer les efforts pour lutter contre toutes les formes de délinquance, dans le respect des droits, des libertés et de la dignité humaine ». Kaïs Saïed a d’ailleurs abordé « certains événements récents vécus par le pays », appelant à « plus de vigilance et à ce que les personnes qui sont derrière ces actes





Kaïs Saïed évoque avec Néji Ghandri le soutien aux sociétés communautaires

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 6 juin 2024, au palais de Carthage, Néji Ghandri, président du Conseil bancaire et financier. La rencontre a porté sur l'accompagnement du Conseil bancaire et financier pour les jeunes créateurs des sociétés communautaires, ainsi que sur leur encadrement et orientation. Il a également été question de la contribution des institutions bancaires à plusieurs projets restés en suspens.







Abir Moussi fait face à deux nouvelles affaires judiciaires

L’avocat et membre du comité de défense de la présidente du Parti Destourien Libre (PDL) Abir Moussi, Ali Bejaoui a indiqué que le mandat de dépôt visant cette dernière n’était plus applicable et qu’elle faisait, actuellement, l’objet d’une détention arbitraire. Il a révélé que Abir Moussi faisait face à deux nouvelles enquêtes. S’exprimant durant une conférence de presse du 6 juin 2024, Ali Bejaoui a affirmé que cinq mois après l’émission du mandat de dépôt personne n’a été auditionné dans le cadre de la fameuse affaire du bureau d’ordre de la présidence de la République.





Le cabinet du mufti annonce la date de l’Aïd el Kebir

Le cabinet du Mufti a annoncé, jeudi 6 juin 2024, que le 1er Dhou al Hijja 1445 correspondra 7 juin 2024. Ainsi, le jour d'Arafat serait le 15 juin courant et l’Aïd le lendemain, dimanche 16 juin 2024.







Le taux d’inflation reste inchangé à 7,2% au mois de mai 2024

L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie demeure inchangé à 7,2% au mois de mai 2024 contre 7,5% au mois de mars et 8,6% au mois d’octobre 2023. C'est ce qu'indique un communiqué daté du lundi 6 mai 2024 de l'Institut national de la statistique (INS). Cette stabilité est due d’une part à l’accélération du rythme d’augmentations des prix des produits alimentaires (9,7% au mois de mai 2024 contre 9,2% au mois d’avril 2024) et d’autre part à la décélération du rythme d’augmentation des prix du groupe de l’habillement et des chaussures (9,5% au mois de mai 2024 contre 9,7% au mois d’avril 2024)