Zouhair Maghzaoui : le climat n’est pas sain pour la tenue d’une présidentielle

Imprimer

Le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui, a affirmé, jeudi 6 juin 2024, que son parti n’a pas encore décidé de son candidat à l'élection présidentielle, la décision finale dépendant de nombreuses données notamment la loi électorale et le climat électoral.

Au micro d’Elyes Gharbi lors de son passage à l'émission Midi Show, M. Maghzaoui a estimé que la situation actuelle était floue et que le chef de l’État en est responsable en grande partie. « Bien que la tenue d’une élection présidentielle ait été confirmée pour 2024, la date n’a pas encore été fixée. Nous espérons qu’une date exacte soit fixée rapidement et qu’il y ait un climat sein et transparent, en permettant à tous les Tunisiens désireux de candidater ».

Pour lui, l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) aurait dû annoncer, depuis janvier 2024, la date de l’élection et le président de la République pouvait la confirmer et changer la date lors de la convocation des électeurs en juillet prochain. « À trois mois des élections, les Tunisiens auraient dû connaître les candidats à cette élection et un débat public aurait dû commencer pour présenter leurs programmes », a relevé Zouhair Maghzaoui.

S’agissant de la révision des conditions de candidature à l’élection, le politicien a indiqué que son parti n’est pas contre les changements opérés et annoncés tels que présentés par le porte-parole et membre de l'instance Mohamed Tlili Mansri.

Rappelons que le mouvement Echaâb a soutenu le processus du 25-Juillet et qu'il continue à le faire, mais plus prudemment.

I.N.