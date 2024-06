Liste des plages interdites à la baignade pour l’été 2024

Imprimer

28 plages sont interdites à la baignade pour cette saison estivale 2024. C’est ce qu’a indiqué, jeudi 6 juin 2024, le directeur général au sein de la Direction de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement (DHMPE) au ministère de la Santé publique, Samir Ouerghemmi.

M. Ouerghemmi a spécifié que le ministère dispose de 539 points de contrôle sur les 24 gouvernorats et qu’il a prélevé deux mille échantillons pour s’assurer que ces plages ne sont pas contaminées par des eaux usées et par certaines bactéries dangereuses comme le streptocoque et la salmonelle.

Au micro de Lilia Housseini dans l’émission "Qadhiat raay âam" sur la Radio nationale, le responsable a indiqué qu’il y a :

Deux points d’interdiction au gouvernorat de Tunis : les plages de La Goulette en face de la rue Casino et en face de la rue Fattouma Bourguiba

Seize points d’interdiction au gouvernorat de Ben Arous : en face de la centrale thermique de Radés, à cent mètres au Sud de la plage Marouen à Radés, en face du siège de la Protection civile de Radés, à cent mètre du Nord de l’embouchure de Oued Meliane à Radés, à cent mètre du sud de l’embouchure de Oued Meliane à Ezzahra, à l’embouchure de Oued Maizat à Ezzahra, à l’embouchure de Oued Boukhamsa à Ezzahra, en face de la rue "Salsa major" à Hammam Lif, en face de la rue 7 novembre à Hammam Lif, en face de Casino à Hammam lif, en face de l'avenue Salambo à Hammam Lif, en face de la rue Habib Thameur à Hammam Lif, en face de la rue Aziza Othmana à Hammam Lif, au niveau de l'ancienne embouchure de Châabia à Hammam Lif, au niveau de l’embouchure Oued Ayachia à Hammam Lif et en face de l'hôtel Caraïbe à Borj Cedria

Un seul point d’interdiction au gouvernorat de Nabeul : en face de la station d’assainissement de Dar Chaâbane

Six points d’interdiction au gouvernorat de Bizerte : la plage Baali à Menzel Jmil, à Sidi el Hachani à Menzel Abderrahmane, au port de pêche Menzel Abderrahmane, au canal 1 et au canal 2 de Zarzouna et Al-Bayada 1 de Zarzouna

Un seul point d’interdiction au gouvernorat de Sousse : au niveau du port de Sousse

Deux points d’interdiction au gouvernorat de Gabès : la plage Essalem à Gabès Ville et l’embouchure de l'ancien oued à Gabès Ville

I.N.