"Les Ciments de Bizerte" aggrave son déficit en 2023

La société "Les Ciments de Bizerte" a annoncé de mauvaises performances pour 2023. Le cimentier vient de publier ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 faisant état d’un déficit aggravé.

Le déficit de la société a augmenté de 18,67% passant de -28,95 millions de dinars fin 2022 à -34,35 millions de dinars fin 2023. Ses revenus ont diminué de 23,94% pour atteindre 91,32 millions de dinars fin 2023 contre 120,08 millions de dinars fin 2022.

Les charges financières de la société ont haussé de 17,65% pour atteindre 14,17 millions de dinars fin 2023. Les produits financiers ont aussi évolué pour se situer à 291.004 dinars fin 2023 (+47,55%).

Rappelons qu'e, janvier 2024, la société avait publié un communiqué boursier expliquant ses mauvaises performances.

« En effet, l’année 2023 enregistre le plus bas niveau de consommation en liants (vente de ciment et de chaux) et ce depuis 1999 avec un niveau de vente de tout le secteur de 4,98 millions de tonnes très en deçà de la capacité installée de 12,5 millions de tonnes.

Cette baisse de la demande nationale en liants s’explique essentiellement par :

La récession dans le secteur de la construction qui a frappé le secteur du bâtiment suite à la flambée des prix de l’immobilier et le secteur des travaux publics caractérisé par l’absence de grands projets en ouvrage d’art et en bâtiment.

La sécheresse

La surcapacité de production de ciment conjuguée avec la forte baisse de la demande nationale en liants ont favorisé une concurrence très farouche entre les cimenteries pour accaparer des parts de marché.

Aussi la baisse de CA global de la société les Ciments de Bizerte s’insère dans cette tendance baissière de tout le secteur cimentier tunisien où les quantités vendues ont baissé de 10,03% par rapport à l’année 2022 ; année où les ventes ont également chuté par rapport 2021 de 6,8% », a indiqué ce document.

Et d’ajouter : « En outre, la panne survenue sur le pont mobile de Bizerte a impacté la société quant à l’importation du coke de pétrole unique énergie calorifique pour la production de clinker entraînant aussi l’arrêt de la production suite à l’absence durant ce 4e trimestre de visibilité quant au retour à la normale du pont de Bizerte. Cette panne a impacté également les revenus provenant du déchargement du coke de pétrole pour les entreprises du secteur ».