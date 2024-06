L'agenda juridique publie : « Le mouvement judiciaire en Tunisie 2021-2022 : Résilience exceptionnelle en temps d'exception »

L'agenda juridique a publié, jeudi 5 juin 2024, un document de recherche intitulé « Le mouvement judiciaire en Tunisie 2021-2022 : Résilience exceptionnelle en temps d'exception », réalisé par la chercheuse Oumayma Mehdi. Cliquer sur ce lien pour télécharger l'étude.





Cette publication coïncide, selon le document, avec le deuxième anniversaire du « massacre des juges », lorsque le président Kaïs Saïed a « limogé arbitrairement 57 juges en se basant sur des rapports de sécurité sans respecter les droits de la défense les plus élémentaires ».

« Ces destitutions ont marqué un tournant décisif dans le processus de prise de contrôle du pouvoir judiciaire depuis le 25 juillet 2021. Elles ont ouvert la voie aux violations accrues des libertés publiques, avec des arrestations et des poursuites visant un grand nombre de voix dissidentes ou déplaisant au pouvoir, y compris des politiciens, des journalistes, des syndicalistes et des activistes ».





Dans cette étude, Oumayma Mehdi a tenté de documenter les différentes étapes du mouvement, d'analyser ses stratégies et ses outils, ses forces et ses faiblesses, en utilisant différentes techniques, notamment l'observation participative en assistant à la plupart des manifestations, et en se basant particulièrement sur des entretiens individuels avec des acteurs centraux du mouvement et à l'extérieur de celui-ci.

La chercheuse n'a pas réduit le conflit à deux parties opposées (le pouvoir exécutif et la justice), mais a cherché à mettre en lumière la diversité des intervenants et de leurs stratégies de résistance, ainsi que la diversité des approches de l'indépendance au sein même du paysage judiciaire, en plus de l'évolution des positions opposées en fonction de l'intensité des attaques du pouvoir.





Paru dans la même maison d'édition, « plutôt la faim qu'une justice aux ordres » écrit par le magistrat Mohamed Afif Jaidi et reprenant un slogan brandi par les magistrats. Cet ouvrage, paru en série de plusieurs numéros, retrace les combats de magistrats préférant entamer des grèves de la faim plutôt que d'accepter une justice aux ordres.





S.H