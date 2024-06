La violence dans les stades est un prélude à la violence dans les rues

On aura beau tenter de se laver les mains de ce qui se passe dans les gradins de nos stades et prétendre qu’il s’agit d’agissements isolés de supporters fanatisés, on ne pourra pas nier qu’il s’agit, quand même, d’un reflet assez fidèle de ce qui se passe dans notre société. Dernier clash en date, les affrontements entre les supporters du Club Africain et les forces de l’ordre lors du derby contre l’Espérance sportive de Tunis.

Le ras-le-bol est évident et les agissements des policiers ne font que mettre de l’huile sur le feu. Tous ceux qui ont vu la vidéo du jeune supporter jeté dans la fosse au péril de sa vie par des policiers en ont été choqués. Le jeune garçon s’en sortira avec plusieurs fractures. Tout le monde garde à l’esprit l’affaire Omar Laâbidi où l’impunité le dispute au ridicule. Les accusés dans cette affaire, des policiers, n’ont pas fait un seul jour de prison et certains d’entre eux ont même obtenu des promotions. A tort ou à raison l’accumulation de ce genre de péripéties alimente un sentiment d’injustice et de mépris qui explose au stade et qui pousse à l’affrontement avec les représentants de ce système injuste, et pour beaucoup ses principaux bénéficiaires : les policiers. Par incompétence, par manque de formation ou par volonté d’en découdre, ces derniers ne sont pas en reste. Le 10 avril 2023 lors d’un match de basket-ball opposant le Club Africain à l’Etoile sportive de Radès, la police a tiré du gaz lacrymogène en plein milieu d’une salle fermée ! Leur charge dans les tribunes a provoqué une bousculade dont les conséquences auraient pu être dramatiques. Le 29 avril lors du match entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) comptant pour la Champion’s League africaine, nous avions assisté à un départ de feu au sein du stade de Radès avec des affrontements d’une violence inédite entre supporters et policiers. La scène d’un supporter muni d’une tronçonneuse est restée dans toutes les mémoires.

Toutefois, aucune réponse sérieuse et judicieuse n’a été fournie par les différents gouvernements à cette violence. Les autorités actuelles font preuve de la même naïveté devant ces phénomènes que leurs prédécesseurs et ne se rendent pas compte que les affrontements au stade avec la police sont annonciateurs d’une grogne sociale qui ne tardera pas à se déverser dans les rues. En plus, l’espace naturel d’administration des différends et où une certaine violence a également été observée, l’Assemblée des Représentants du Peuple, ne joue plus ce rôle et ils s’inscrivent tous dans le sillon présidentiel. Non pas que la violence au sein du parlement soit une bonne chose, mais il faut bien avouer que ce genre de choses s’observe partout dans le monde et que cela participe, à un certain degré, à absorber la violence latente dans la société. Depuis un certain 25-Juillet, le parlement, sous sa forme pluraliste du moins, a été fermé avec le concours de l’Armée nationale. Les problèmes vécus par les Tunisiens en relation avec l’autorité, mais aussi consécutifs à la dégradation de leur pouvoir d’achat et aux difficultés à joindre les deux bouts, à l’insécurité ressentie par rapport à l’avenir de leurs enfants, à l’incertitude concernant l’avenir du pays… Tout cela s’exprime, d’une manière ou d’une autre, dans les travées des stades de football.

Face à tout cela, la seule réponse fournie par les autorités est de serrer encore plus la vis. Une réunion a eu lien entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, et les dirigeants du football en Tunisie ainsi que des représentants du ministère de l’Intérieur suite aux évènements observés lors du derby. A l’issue de cette réunion, il a été décidé d’appliquer la loi avec toute la sévérité nécessaire contre ceux qui se seraient rendus coupables d’actes de violence et de vandalisme.

Le gouvernement va accélérer la mise en œuvre d’une loi contre les violences dans les stades. Une réunion est prévue avec le ministère de la Justice pour insister sur la nécessité d’appliquer les punitions nécessaires. Une commission nationale de sensibilisation comprenant des hommes de médias sera mise en place et le ministère de l’Intérieur a bien voulu ouvrir une enquête judiciaire et administrative pour déterminer les responsabilités dans ce qui s’est passé ce jour-là. On aura beau s’égosiller à dire que ce n’est pas la bonne méthode, que depuis tout temps des punitions chaque fois plus dures ont été appliquées et que cela n’a pas résolu le problème, les autorités semblent déterminées à perpétuer les mêmes pratiques en espérant des résultats différents.

Faisons un petit saut dans le passé. Nous sommes jeudi 8 avril 2010 au stade d’El Menzah, l’Espérance sportive de Tunis affronte le Club sportif de Hammam Lif (CSHL). Le match en lui-même n’avait que peu d’intérêt, l’action se déroulait dans les tribunes. De violents affrontements ont eu lieu entre les supporters de l’EST et les forces de l’ordre. C’était à l’apogée d’une période de répression ayant pris pour cible le public sportif. Quelques mois plus tard, la révolution a éclaté et plusieurs spécialistes n’hésitent pas à faire le lien entre ce qui s’est passé dans le stade et le fait que le ras-le-bol se soit exprimé dans les rues. Comme quoi, les mêmes causes conduisent aux mêmes résultats.