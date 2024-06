Derby : les mesures annoncées par le ministère de l’Intérieur

Á l’occasion du match prévu dimanche 2 juin 2024, à 19 heures, entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Club Africain (CA), au stade olympique de Radès, le ministère de l’Intérieur a annoncé les mesures suivantes :

Il est interdit à tout type de véhicule de stationner et de circuler sur la route nationale n°1 dans le tronçon s'étendant entre le carrefour de Chouchet Radès et le carrefour de Borj Louzir-Ezzahra, de 15 à 23 heures, sauf pour les personnes qui se rendent au stade et celles qui détiennent des billets d'entrée au match. Les portes du stade ouvriront à 16 heures et le public est appelé à s’y rendre tôt.

Les détenteurs de billets doivent les avoir en main à toutes les portes avancées. Le parking nord a été attribué aux détenteurs de billets pour l’enceinte et le virage, soit les portes 7 à 26. Le parking sud est réservé aux détenteurs des tickets pelouse, soit les portes 19 à 25.

Le public est appelé à se garer dans les parkings pour assurer la sécurité de leurs véhicules et préserver la fluidité de la circulation.

M.B.Z