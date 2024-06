Boutheina Gregba : cinq personnes mènent une campagne contre le Croissant rouge

La porte-parole du Croissant rouge tunisien (CRT), Boutheina Gregba, a affirmé, lors d’une conférence de presse tenue samedi 1er juin 2024, que cinq personnes mènent une campagne orchestrée contre le CRT, ajoutant que cela a pour objectif de porter atteinte à la légitimité du comité directeur.

« Le timing est aussi suspect, nous nous apprêtons à envoyer un navire d’aides à Gaza et si notre légitimité est remise en question, il n’y aura plus de navire. Tout ceci semble être très étudié » a-t-elle ajouté.

Boutheina Gregba, avait affirmé, en décembre 2023, que des personnes tentent de détruire le CRT. Elle a déclaré que des individus, du sein même du CRT, sont allées rencontrer l’ancien président de l’ARP, pour demander l’autorisation de détruire cette organisation nationale historique, indiquant que Rached Ghannouchi était complice de cette tentative de destruction.

Lors de cette conférence de presse, le Croissant rouge tunisien n'a pas démenti la véracité des images ayant récemment circulé au sujet des dons abandonnés dans les entrepôts de l'organisation. Les dirigeants du CRT ont cependant affirmé qu'ils se sont retrouvés obligés de détruire certains équipements détériorés et produits alimentaires périmés, ajoutant que des PV de destruction ont été fournis dans ce cadre. Ils ont par ailleurs précisé que les opérations de tri se poursuivent, vu la quantité très élevée de dons à gérer.

Le Croissant rouge a aussi donné des chiffres sur les aides fournies aux Palestiniens. On apprend ainsi que l'organisation a donné un million de dinars pour l'hébergement des malades palestiniens, plus de onze millions de dinars pour héberger des familles palestiniennes dans des appartements loués en Tunisie et a aussi donné une pension mensuelle individuelle de 400 DT en faveur de 503 étudiants palestiniens.

Les représentants de l'organisation ont aussi affirmé, lors du point de presse, que des sommes d'argent ont été allouées à l'unité médicale consacrée aux malades palestiniens : 250 mille dinars ont été donnés pour les soins aux malades, 500 mille dinars pour les équipements médicaux et 45 mille dinars pour des traitements médicaux.

Aujourd’hui c’est un scandale qui vient entacher l’image de l’organisation. Sur des images filmées et diffusées par l’équipe de l’émission « Les quatre vérités », on voyait d’importantes quantités de dons jetés à même le sol. Des médicaments, nourriture, vêtements, équipements médicaux, matériel électronique, nécessaires pour nouveau-nés… et plein d’autres produits, pas nécessairement périssables, étaient entassés dans les entrepôts du Croissant rouge dans un état de parfait abandon. Les images de ces aides destinées à la Palestine ont choqué les Tunisiens.

Boutheina Graba a affirmé qu’il est normal que, comme dans chaque entrepôt, il existe des produits qui ont dépassé leur validité, notamment les médicaments.

Une version réfutée par des membres du Croissant rouge qui pointent l’absurdité de tels propos étant donné que plusieurs cartons sont encore scellés et qu’il est donc impossible de vérifier la validité des produits qu’ils contiennent.

