Kaïs Saïed et Xi Jinping annoncent l'établissement d'un partenariat stratégique entre la Tunisie et la Chine

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, vendredi 31 mai 2024, à Pékin, avec son homologue chinois, Xi Jinping. L’agence de presse chinoise, Xinhua, précise que les deux présidents ont annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays. La présidence tunisienne n'a, pour l'instant, rien publié au sujet de cette visite.

Xi Jinping a déclaré, à cette occasion, qu’ « au cours des soixante dernières années depuis l'établissement des relations diplomatiques, la Chine et la Tunisie s'étaient toujours respectées et soutenues mutuellement, et s'étaient traitées sur un pied d'égalité ».

« Consolider et développer les relations Chine-Tunisie est conforme aux intérêts fondamentaux et aux attentes communes des deux peuples. La Chine était prête à travailler avec la Tunisie pour poursuivre l'amitié traditionnelle, approfondir les échanges et la coopération dans divers domaines, et porter les relations bilatérales à un nouveau niveau (…) La Chine soutient la Tunisie dans la poursuite d'une voie de développement adaptée à ses propres conditions nationales, dans l'avancement indépendant du processus de réforme, et dans le maintien ferme de son avenir entre ses mains » a-t-il ajouté, selon l’agence chinoise.

Le président chinois a affirmé la disposition de son pays à « renforcer la synergie des stratégies de développement avec la Tunisie, à approfondir la coopération dans des domaines tels que la construction d'infrastructures et les nouvelles énergies, à favoriser de nouveaux moteurs de croissance pour la coopération dans les domaines de la médecine et des soins de santé, du développement vert, des ressources en eau, de l'agriculture et d'autres domaines » encourageant notamment la présence de davantage de produits tunisiens de haute qualité sur le marché chinois.

Kaïs Saïed, s’est, rappelons-le, rendu à Pékin pour participer à la cérémonie d’ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe.

M.B.Z