Hassen Guizani : la grande majorité des secteurs seront soumis au contrôle du Conseil de la concurrence

Le président du Conseil de la concurrence, Hassen Guizani, a indiqué, vendredi 31 mai 2024, que le conseil effectue des études de marché rigoureuses et des audits automatiques pour déceler toute défaillance et relever les cas de pratiques anticoncurrentielles.

Il a précisé, au micro de Wassim Ben Larbi, sur Express FM, que le dossier des banques a été spontanément saisi par le Conseil sans avoir reçu une requête officielle dans ce sens.

« Les enquêtes ont abouti à la condamnation annoncée hier, certaines banques ont été condamnées et d’autres ne l’ont pas été (…) nous avons examiné tout le secteur et tout le marché (…) la décision concerne l’application d’intérêts sur les prêts reportés durant la pandémie de Covid-19 et le conseil a constaté des défaillances. Les banques ont évidemment présenté leurs arguments via leurs avocats mais le conseil a décidé de ne pas les prendre en compte. La décision du Conseil sera publiée sur son nouveau site et elle comportera les circonstances légales ainsi que notre réponse, les banques auront le droit de faire appel auprès du tribunal administratif. Le conseil a pris en compte l’avis technique de l’entité de régulation qu’est la Banque centrale et l’a intégré à son dossier. Les 142 millions de dinars iront dans les caisses de l’État mais l’ordre de mettre fin aux pratiques profitera aux citoyens » a expliqué Hassen Guizani.

Il a enfin souligné que la grande majorité des secteurs seront soumis au contrôle du conseil et que de nombreuses affaires sont déjà engagées, après clôture de l’instruction. Le responsable a évoqué des études menées dans les secteurs de la viande rouge, de la volaille, de la pisciculture, du ciment et de la promotion immobilière notamment.

Le Conseil de la concurrence a annoncé, jeudi 30 mai 2024, avoir rendu une décision condamnant des établissements bancaires pour des pratiques anticoncurrentielles. La sanction, de 142 millions de dinars, a été décidée conformément aux dispositions de la loi portant sur la concurrence et les prix.

D’après le communiqué du conseil, ces établissements bancaires ont commis des dépassements consistant en “un accord sur l’application d’intérêts sur les prêts reportés durant la pandémie de Covid-19”.

Le conseil a également ordonné à ces banques qu’elles mettent fin à ces pratiques.

M.B.Z