Moncef Boukthir : on devrait interdire la vente de tabac aux alentours des établissements scolaires !

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, est intervenu, vendredi 31 mai 2024, dans la matinale de Mosaïque FM à l’occasion de la journée mondiale sans tabac.

Il a indiqué, au micro de Jihen Miled, que le ministère va recevoir un prix, de la part de l’Organisation mondiale de la santé à Tunis, pour la circulaire 31 du 24 août 2023 qu’il a mise en place concernant l’interdiction de fumer dans toutes les structures du ministère et les institutions universitaires, les espaces d'enseignement, les bibliothèques, les cours, les laboratoires et les espaces d'hébergement et de restauration.

Moncef Boukthir a souligné que la circulaire n’a pas encore réalisé tous ses objectifs et que le ministère avance progressivement pour obtenir son application totale.

Il a estimé que le gouvernement devrait mettre en place des mécanismes interdisant la vente de tabac aux alentours des établissements scolaires, alertant sur la gravité de situation et sur le nombre de plus en plus élevé de jeunes fumeurs.

M.B.Z