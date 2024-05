Kaïs Saïed, Ons Jabeur, Hatem Mziou… Les 5 infos de la journée

Il est déjà minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 30 mai 2024.







Kaïs Saïed : nous allons écrire une nouvelle page de l'Histoire basée sur la justice et fondée sur la liberté

Le président de la République, Kaïs Saïed a remercié la République populaire de Chine de l'avoir invité à participer aux travaux de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. Il a exprimé son souhait de voir le sommet aboutir à la concrétisation d’objectifs communs. Dans une vidéo publiée le 30 mai 2024 par la présidence de la République, le chef de l'État, Kaïs Saïed a évoqué la nécessité de continuer à renforcer la relation et le partenariat tuniso-chinois.







Roland-Garros - Ons Jabeur affrontera Leylah Fernandez au 3e tour

La tenniswoman Ons Jabeur affrontera demain, vendredi 31 mai 2024, à 13 heures 15 minutes, heure locale, la Canadienne Leylah Fernandez (34e), lors du troisième tour du tournoi de Roland-Garros. La championne tunisienne, classée 9e mondiale, a battu hier la Colombienne Osorio Serrano en trois sets : 6-3 ; 1-6 et 6-3.







Hatem Mziou exprime à Khaled Nouri son refus total des violations envers les avocats

Le président de l'Ordre des avocats, Hatem Mziou, a été reçu, jeudi 30 mai 2024, par le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité nationale, Sofien Ben Sadok au siège du ministère. L’Ordre des avocats a publié, à la suite de la rencontre, un communiqué où il précise que le bâtonnier a saisi cette occasion pour évoquer les dépassements procéduraux enregistrés, à la Maison de l’avocat, lors de l'application des mandats judiciaires.







Chokri Jabri : le décret d'application du nouveau régime FCR sera publié dans les prochains jours

Le porte-parole de la Direction générale de la Douane tunisienne, le colonel-major Chokri Jabri a indiqué que le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a présidé un conseil ministériel dédié à la question du « Forfait Conversion Retour » (FCR). S’exprimant le 30 mai 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Chokri Jabri a précisé que le conseil ministériel portait sur le décret d’application de l’article 24 de la loi de finances 2024. Ce texte permet à chaque citoyen vivant à l’étranger de bénéficier de l’avantage fiscal FCR une fois tous les dix ans.







Riad Ben Fadhel écope de quatre ans et six mois de prison

La chambre correctionnelle spécialisée dans la corruption financière a condamné le militant et coordinateur général du parti Al Qotb, Riad Ben Fadhel, à quatre ans et six mois de prison et à des amendes s'élevant à deux millions de dinars. Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, a indiqué, jeudi 30 mai 2024, dans une déclaration accordée à Jawhara FM que Riad Ben Fadhel est inculpé dans une série de crimes financiers notamment