Huit mois de prison contre Meriem Sassi

La dirigeante au sein du PDL (Parti destourien libre), Meriem Sassi, a été condamnée, jeudi 30 mai 2024, à huit mois de prison par le Tribunal de première instance de Tunis, et ce conformément aux dispositions de l'article 20 du décret 54.

Dans un ancien point de presse, son avocat Nafaâ Laribi a indiqué : “L’expert a été chargé d'examiner les données contenues dans trois appareils téléphoniques. Or, il a accédé aux comptes de Meriem Sassi sur les réseaux. La dirigeante a été notifiée que ses comptes ont été infiltrés depuis l’Allemagne. Elle a donc changé ses mots de passe, pour sécuriser ses comptes. Meriem Sassi est victime de piratage et l’expert a utilisé ses comptes pour infiltrer ses conversations et consulter ses échanges avec les membres de son comité de défense. Ce qui s’est passé est grave et nous nous réservons le droit d’engager les poursuites judiciaires nécessaires”, assure l’avocat indigné.





S.H