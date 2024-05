Hatem Mziou exprime à Khaled Nouri son refus total des violations envers les avocats

Le président de l'Ordre des avocats, Hatem Mziou, a été reçu, jeudi 30 mai 2024, par le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité nationale, Sofien Ben Sadok au siège du ministère.

L’Ordre des avocats a publié, à la suite de la rencontre, un communiqué où il précise que le bâtonnier a saisi cette occasion pour évoquer les dépassements procéduraux enregistrés, à la Maison de l’avocat, lors de l’applications des mandats judiciaires. Il a, en outre, souligné qu’il est fondamental de respecter les procédures exprimant son refus total des violations constatées envers les structures de la profession.

Hatem Mziou a également souligné la nécessité de respecter les droits et les libertés ainsi que la suprématie de la loi, des garanties constitutionnelles et de l’intégrité physique et la dignité humaine.

Khaled Nouri, indique le communiqué de l’Ordre, a exprimé son profond respect à la profession d’avocat et à sa noble mission. Il a affirmé la disposition du ministère à tout mettre en œuvre pour imposer la suprématie de la loi et le respect des procédures. Le ministre a souligné, dans ce sens, que la relation entre les deux parties sera toujours fondée sur le respect de la loi et des garanties des droits et des libertés.

Les deux responsables ont enfin évoqué la nécessité de faciliter la tâche des avocats lors de l’exercice de leur métier, au sein, notamment, des administrations relevant du ministère de l’Intérieur. Le ministre a souligné, à ce propos, la nécessité de respecter les garanties légales et le rôle de représentation des avocats devant les officiers judiciaires.

M.B.Z.