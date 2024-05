Ouverture de l’agence « Société Ayadi poids lourds » à Sfax

Une réception a été organisée mercredi 29 mai 2024 à Sfax pour inaugurer l’ouverture de l’agence « Société Ayadi poids lourds » à Sfax, nouvelle représentation officielle de la marque Renault Trucks en Tunisie.

Lors de cette cérémonie, le directeur de l’agence, Abdelilah Ayadi a déclaré que ce projet était un rêve qu’il nourrissait depuis 1993 et qui se concrétise aujourd’hui.

Prenant la parole, Aymen Jeribi, directeur général Renault Trucks Tunisie a présenté l’offre « à 360° » que la marque met à disposition de ses clients : une garantie de trois ans (ou 450.000 km), une garantie de pièces de rechange de deux ans, un plan de maintenance sur-mesure et des contrats de service Start & Drive 15.000.000 km vendus. Il a également présenté les trois gammes diversifiées de la marque (les Trucks K, C et D).

Dans une déclaration à Business News, Ahmed Maher Jaiet, directeur général d’Ennakl, a déclaré que ce projet était « titanesque et capital pour l’activité camions en Tunisie », rappelant que « plus de 4.000 camions Renault Trucks circulent aujourd’hui en Tunisie ».

« Sfax avait besoin, et c’était vital, d’une agence pour répondre aux attentes d’une clientèle importante, sachant qu’aujourd’hui, Sfax sera desservie en tant que gouvernorat mais également l’ensemble du Sud de la Tunisie. Cette agence est importante compte tenu de sa localisation mais aussi de la qualité de ses équipes certifiées et aussi du potentiel de la société Ayadi », a-t-il ajouté.

Cette agence située sur la route de Gabès (Km 5) s’étend sur une superficie de 3.000 m², dont 600 m² bâtis, elle comprend six travées (espace conducteur, espace de lavage, camion entretien et réparation, solutions de financement et demande de rendez-vous).

S’exprimant lors de cette réception, Cyril Barillé, vice-président de Renault Trucks pour l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie a présenté les chiffres clés de Renault Trucks en 2023, une année record : 10.000 personnes, 9.400 collaborateurs, plus de 1.500 véhicules électriques mis sur la route, 1.400 distributeurs et ateliers et une présence dans plus de 150 pays.

S.T