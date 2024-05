Chokri Jabri : le décret d'application du nouveau régime FCR sera publié dans les prochains jours

Le porte-parole de la Direction générale de la Douane tunisienne, le colonel-major Chokri Jabri a indiqué que le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a présidé un conseil ministériel dédié à la question du « Forfait Conversion Retour » (FCR).

S’exprimant le 30 mai 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Chokri Jabri a précisé que le conseil ministériel portait sur le décret d’application de l’article 24 de la loi de finances 2024. Ce texte permet à chaque citoyen vivant à l’étranger de bénéficier de l’avantage fiscal FCR une fois tous les dix ans. « Le projet a été étudié par le conseil ministériel… Il sera, en principe, publié d’ici quelques jours et les citoyens pourront en jouir », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le colonel-major a affirmé que la Douane tunisienne luttait contre le trafic de stupéfiants et l’entrée de drogues sur le territoire tunisien. Il a indiqué que les unités déployées au niveau du port de La Goulette ont intercepté 1,5 kilo de cannabis dissimulé dans des paquets de thé et de savon. Une autre quantité égale à 1,7 kilo de cannabis et 1.000 pilules ont été interceptées au niveau du même port. Il a évoqué l’opération menée par les unités de la Douane tunisienne de Gabès. Celle-ci a permis d'intercepter 10.900 pilules dissimulées dans un climatiseur. Au cours de la même semaine, six colis postaux ont été fouillés ce qui a permis d'intercepter 37.000 pilules.

S.G