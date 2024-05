L'UGTT appelle au retrait du décret 54 et à la libération des prisonniers d'opinion

La commission administrative nationale de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a rendu public un communiqué, mercredi 29 mai 2024, à l'issue de sa réunion présidée par le secrétaire général, Noureddine Taboubi.

Ainsi, la commission administrative a condamné la poursuite des campagnes de dénigrement systématique contre l'UGTT et ses dirigeants, « visant à la déstabiliser et à l'empêcher de prendre position sur les grandes questions, en tentant de discréditer l'organisation et de l'isoler de ses bases ouvrières et populaires », tout affirmant la mobilisation des syndicalistes pour défendre leur organisation.

La commission administrative a par ailleurs exprimé son rejet de la situation politique actuelle marquée par « l'ambiguïté et la confusion, en particulier le retard dans la fixation de la date des élections et la persistance des tensions générales à tous les niveaux ». Elle a de ce fait condamné fermement « les atteintes aux libertés par le biais de procès contre des syndicalistes, journalistes, avocats et blogueurs en vertu du décret 54 », demandant son retrait et « l'arrêt des procès arbitraires ainsi que la libération des prisonniers d'opinion ».

D’autre part, l’organisation a réaffirmé son attachement au droit à la négociation collective et à la nécessité d'établir un dialogue social. Elle a réclamé la cessation de la politique de fermeture et de l'intransigeance, ainsi que des tentatives de discrédit de la négociation. Elle a insisté, également, sur la mise en œuvre des accords conclus.

La commission a appelé à l'ouverture des négociations pour ajuster les salaires dans les trois secteurs, privé, public et fonction publique, pour une augmentation rapide du salaire minimum, une révision des pensions des retraités et une réduction des effets de l'inflation et de la cherté de la vie.

La commission administrative a aussi déploré l'absence de politique économique et sociale du gouvernement, « ce qui a conduit à la détérioration de la situation des entreprises économiques, à la dégradation des services publics et à l'effondrement du pouvoir d'achat des Tunisiens, en raison de la faiblesse des salaires, de la flambée des prix, de la suppression des subventions, du manque de produits de première nécessité et de la dégradation des services ».

Concernant la crise migratoire, l’UGTT a exprimé sa préoccupation face à l'aggravation du problème de la migration non organisée et a appelé à des solutions qui dépassent l'approche sécuritaire temporaire et qui respectent la dignité humaine.

Ainsi, la commission a décidé de convoquer un conseil national ordinaire les 5, 6 et 7 septembre pour suivre les situations politiques et sociales et l'activité syndicale. Elle appelle à une bonne préparation de ce conseil, en commençant par les thèmes du forum syndical qui se tiendra les 24, 25, 26 et 27 juin 2024, et en engageant toutes les structures syndicales régionales et sectorielles à préparer ces thèmes et à les approfondir « dans un esprit d'unité, de solidarité et de militantisme ».

S.H