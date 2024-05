Présidentielle, Chine, UGTT… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est 23 heures passées, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 29 mai 2024 :

L'UGTT appelle au retrait du décret 54 et à la libération des prisonniers d'opinion

Dans un communiqué, la commission administrative nationale de l'UGTT a exprimé son rejet de la situation politique actuelle marquée par « l'ambiguïté et la confusion, en particulier le retard dans la fixation de la date des élections et la persistance des tensions générales à tous les niveaux ». Elle a de ce fait condamné fermement « les atteintes aux libertés par le biais de procès contre des syndicalistes, journalistes, avocats et blogueurs en vertu du décret 54 », demandant son retrait et « l'arrêt des procès arbitraires ainsi que la libération des prisonniers d'opinion ».

57 députés déposent une demande urgente pour l’examen de l'amendement du décret 54

Le député et rapporteur de la commission parlementaire des droits et des libertés, Mohamed Ali, a indiqué, dans une déclaration accordée, mercredi 29 mai 2024, à Mosaïque FM, que 57 députés ont déposé une demande exigeant l’accélération de l’examen de la proposition d’amendement du décret 54 relatif à la lutte contre les crimes liés aux systèmes d'information et de communication.

Saïed à la communauté tunisienne en Chine : la guerre de libération nationale réussira

Kaïs Saïed a déclaré, depuis la Chine où il prend part à la cérémonie d’ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe : « Le monde entier mène une guerre de libération, et nous, en Tunisie, nous menons une guerre de libération nationale sur tous les fronts (...) avec de telles compétences parmi la communauté tunisienne profondément consciente de son appartenance à la Tunisie, la guerre de libération nationale aboutira certainement à une victoire éclatante ».

Fatma Mseddi poursuivie par l'Isie en vertu du décret 54

La députée Fatma Mseddi a annoncé avoir fait l’objet d’une demande de levée de l’immunité parlementaire.

Fatma Mseddi a été poursuivie en justice par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) en vertu du décret 54

Mohamed Tlili Mansri : trois dates probables pour la présidentielle de 2024

Mohamed Tlili Mansri a rappelé qu’actuellement l’Isie avait entamé un processus de mise à jour des inscriptions en plus de l’inscription automatique des citoyens non-présents sur le registre électoral. Quant à la date de la présidentielle, le porte-parole de l’instance a affirmé que celle-ci devrait se dérouler soit le 6, soit le 13, soit le 20 octobre 2023