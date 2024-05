Croissant rouge : les accusations persistent, le président de l'organisation répond

Suite au scandale du Croissant rouge, Sofien Chaïbi se présentant comme directeur exécutif du Croissant rouge est intervenu, mercredi 29 mai 2024 sur les ondes de Mosaïque Fm avec Chaker Besbes assurant qu'il y avait de grandes suspicions de corruption au sein de l'organisation.

Sofien Chaïbi a assuré qu'il détient les documents prouvant ses propos, ajoutant que des plaintes avaient été déposées dans ce sens contre les dirigeants actuels du Croissant rouge, notamment, son président Abdellatif Chabbou.

Il a affirmé que plusieurs dons d'argent en espèce avaient été reçus par le Croissant rouge, dont le sort demeure inconnu. « Nous avons constaté les faits par le biais d'un huissier de justice. L'argent en espèce avait été placé dans des cartons. Il a été transporté à bord de voitures particulières. Nous ne connaissons pas la suite et nous n'allons pas faire un procès d'intention. Cependant, nous appelons à plus de transparence et nous appelons le président actuel à publier les rapports financiers. Il dit qu'il les a présentés à Genève, mais nous voulons qu'il les présente au peuple tunisien. C'est son droit ».

Sofien Chaïbi a tiré à boulets rouges sur le président actuel du Croissant rouge l'accusant de mauvaise gestion, assurant qu'il était prêt à se présenter devant la justice pour donner toutes les preuves étayant ses dires.

Face à toutes ces accusations, le président du Croissant rouge, Abdellatif Chabbou a participé, dans la même soirée, au plateau de la chaîne Attessia, assurant que tous les dons sont gérés par une application informatique, afin d'assurer le suivi de la date d'expiration des produits. Il a expliqué que les dates d'expiration ne doivent pas excéder les six mois, sinon les produits ne peuvaient pas être acceptés. « A l'approche de la date d'expiration, nous distribuons les dons aux familles démunies. Nous avons déjà envoyé 30 tonnes de dons en Palestine, et nous sommes en train de préparer un navire chargé de dons ».

Revenant sur les dons financiers, il a indiqué que les accusations de corruption proviennent de personnes n'appartenant plus au Croissant rouge, et ce à cause de malversations et de détournement de fonds. Il a ajouté que certaines de ces personnes avaient été condamnées par la justice. « En ce qui concerne l'argent que nous recevons, il est déposé quotidiennement sur les comptes bancaire et postal du Croissant rouge. Des reçus sont remis aux donateurs. L'argent reçu fait l'objet d'un suivi hebdomadaire de la part de la partie qui nous a chargée de mener la campagne au profit de la Palestine ».

