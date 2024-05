Mohamed Hentati : Kaïs Saïed travaille 23 heures par jour !

Le prédicateur Mohamed Hentati a affirmé que le chef de l’État, Kaïs Saïed, lisait lui-même les messages reçus sur la page officielle de la présidence de la République.

S’exprimant le 29 mai 2024 durant « Politika » de Zouhaier El Jiss sur Jawahara FM, Mohamed Hentati a déclaré : « Je veux lancer un scoop… Je mets la présidence au défi de publier un communiqué pour démentir cela… Monsieur le président de la République consulte lui-même le contenu de la page de la présidence… Tout message envoyé par messenger sera consulté par lui », a-t-il dit.

Le prédicateur Mohamed Hentati est allé encore plus loin en affirmant que le président de la République travaillait durant 23 heures chaque jour. L’animateur a tenté de l'interpeller au sujet de cette affirmation, mais Mohamed Hentati s’est entêté et a expliqué que la condition physique de Kaïs Saïed était similaire à celle d’un sportif de haut niveau. Il a, ainsi, indiqué que le président s’est habitué à travailler durant de longues heures. D'après lui, Kaïs Saïed a dédié une partie de son planning à la lecture des messages et du contenu présent sur la page de la présidence de la République.

S.G