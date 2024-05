"Le prophète est tunisien" : réaction des internautes

Imprimer

Depuis hier 28 mai 2024, un extrait du Podcast « Hkeyet » de l’animateur radio Mohamed Khammessi a été massivement relayé par les internautes. La vidéo avait fait polémique en raison des déclarations de l’invité du podcast.

Il s’agirait d’un citoyen tunisien prétendant que le prophète Mohamed était d’origine tunisienne. Il a affirmé que le pèlerinage devrait avoir lieu en Tunisie et que Ramsès II avait péri non pas en Égypte comme le veut la légende mais au gouvernorat de Tozeur, précisément au niveau de Chott El Jerid.

« Le prophète est tunisien… La Tunisie est la terre sainte ! La Tunisie est le pays des prophètes… J’ai été contacté par la NASA… Les Trabelsi (famille de l'épouse de l'ancien président Ben Ali, ndlr) ont tenté de dérober les manuscrits en ma possession… Il s’agit du plus grand trésor du monde… La véritable Jérusalem est la Tunisie », a-t-il dit.

Bien évidemment, ce genre d’affirmation n’est pas passé inaperçu. La vidéo a été fortement critiquée et on a assuré qu’il s’agissait de foutaises et de fausses informations. « Il ne nous manquait que ça ! », ont écrit certains. D’autres ont explicitement qualifié le contenu de la vidéo. Quelques internautes ont considéré que ce qui a été diffusé dans la vidéo montre que les gens ont commencé à perdre raison.

D’autres ont préféré critiquer la vidéo en usant de sarcasme. C’est ainsi qu’on a eu droit à des commentaires expliquant comment le prophète Mohamed était originaire de telle ou telle ville ou encore qu’il adorait le fameux plat du sud de la Tunisie à base d’oignon, la « Charmoula ». D’autres ont évoqué un côté comique de l‘animateur et ont considéré qu’il devait être décoré de la médaille de l'ordre de la République tunisienne. On l'a, aussi, assimilé en Samir El Wafi, journaliste et animateur télé connu pour ce genre d'émissions.

S.G