Saloua Bssais : Borhen et Mourad font les frais d’une guerre de positionnement au ministère de l’Intérieur !

La chroniqueuse et épouse de l’animateur Borhen Bssais, Saloua Ben Noomane Bssais, a affirmé, dans un post publié, mercredi 29 mai 2024, sur les réseaux sociaux, que les poursuites engagées contre son époux et contre Mourad Zeghidi ont été intentées par une unité sécuritaire et non par le ministère public.

« Concernant la plainte en vertu du décret 54, crevons l’abcès. Il semble que la guerre de positionnement au ministère de l’Intérieur a mené à sacrifier Borhen et Mourad parce que les poursuites ont été engagées par une unité de sécurité et non par le ministère public. Borhen, qui a eu toute sa vie foi en l’État, se retrouve mêlé à une guerre qui ne le concerne ni de près ni de loin. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'on instrumentalise son affaire... » a-t-elle écrit.

On rappellera que le ministère public a décidé l’ouverture d’une enquête contre Borhen Bssais et Mourad Zeghidi pour suspicions d’enrichissement illicite. Les deux ont écopé la semaine dernière d’un an de prison chacun sur la base du décret 54 pour des statuts Facebook et des déclarations médiatiques.

Le tribunal de première instance de Tunis avait prononcé, mercredi 22 mai 2024, son verdict les condamnant à un an de prison ferme.

Les deux journalistes ont été condamnés à six mois pour atteinte à l’ordre public, et six autres mois pour attribution de faits non avérés à un fonctionnaire public, a précisé le porte-parole du Tribunal sur Mosaïque FM.

M.B.Z