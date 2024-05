Iberostar annonce l’ouverture d’Eolia, son tout nouvel hôtel Selection à Djerba

Imprimer

Iberostar Hotels & Resorts, chaîne hôtelière leader avec plus de 100 établissements de haut standing répartis dans les principales destinations touristiques, annonce l’ouverture de son 7e établissement en Tunisie à compter du mois de juin 2024 et le second à Djerba.

Il s’agit de l’hôtel Iberostar Selection Eolia Djerba, en plein cœur de la zone touristique, directement au bord d’une plage de sable fin. Acquis récemment, il a fait l'objet d'une rénovation considérable pour répondre aux normes de la marque Iberostar Selection.

Toutes les chambres et suites ont été entièrement rénovées selon des standards élevés de fonctionnalité et de décoration pour être en phase avec les attentes des clients tunisiens et internationaux d’Iberostar. Les enfants notamment se retrouveront dans un environnement parfaitement adapté grâce à des installations et des équipements pensés tout spécialement pour leurs vacances et leur détente. De plus, le complexe ouvrira ses portes avec une offre culinaire renouvelée et améliorée, avec un restaurant buffet entièrement rénové, ainsi que l'un des meilleurs centres de thalassothérapie de l'île. Une salle polyvalente constituera par ailleurs une offre de choix pour les événements en tous genres, que ce soit privés ou professionnels, permettant de joindre l’utile à l’agréable.

Des chambres luxueuses pour un séjour inoubliable

L’Iberostar Selection Eolia Djerba dispose de 216 chambres et suites somptueuses conçues pour offrir le plus grand confort avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Elles offrent un panorama spectaculaire soit sur la Grande Bleue, soit sur la verdure luxuriante des jardins environnants. Des chambres doubles communicantes sont également proposées pour les familles ou les groupes d'amis. Elles sont bien évidemment dotées de tous les équipements requis avec salle de bain individuelle, télévision à écran plat, Wi-Fi gratuit…

Une expérience culinaire inégalée

L’hôtel propose une offre tout compris avec 7 restaurants et bars. Les clients pourront savourer des produits naturels, frais et faits maison. Il y a tout d’abord le restaurant Buffet : Entièrement rénové, avec une grande terrasse offrant un espace de restauration, il sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. L’hôtel propose également un restaurant thématique méditerranéen à l’heure du dîner avec une vue panoramique sur la mer, proposant trois thèmes : fruits de mer, italien et tunisien.

Le Snack Bar sert pour sa part un petit-déjeuner tardif, des snacks l'après-midi et des boissons à la piscine principale. En plus du Lobby bar ouvert toute la journée jusqu'à minuit, le café Alfayruz offre une variété de thés et de café turc dans un cadre très traditionnel.

Sur la plage, le Beach Bar propose des boissons pour les clients installés sur des lits balinais et des transats. Le Pool Bar Gaïa sert la piscine extérieure Thalasso pendant la journée et la scène d'animation la nuit.

4 magnifiques piscines

L’hôtel dispose de 4 piscines différentes de sorte à pouvoir répondre aux attentes de sa clientèle. En premier lieu, la piscine principale et celle pour enfants se présentent comme un espace idéal pour toute la famille où petits et grands peuvent se baigner et profiter du soleil. La piscine Zen (réservée aux adultes) est un havre de paix pour ceux qui recherchent tranquillité et relaxation, loin de l'agitation. La piscine intérieure est, elle, parfaite pour se détendre quelle que soit la météo. Par ailleurs, la piscine du centre de thalasso constitue une expérience unique de bien-être avec une eau de mer aux propriétés revitalisantes, idéale pour se ressourcer.

Centre de thalasso : une oasis de tranquillité



Le centre de thalasso et le spa de l’hôtel Iberostar Selection Eolia est une oasis de tranquillité dédiée au rajeunissement et au bien-être. Sur 5000 m², il offre une retraite sereine où les curistes peuvent s'évader, se détendre et s'adonner à la relaxation grâce aux équipements disponibles et à la qualité des soins offerts. L’espace dispose d’un hammam, d’une piscine extérieure d’eau de mer et de plusieurs cabines de soins (algothérapie, douche sous-marine, enveloppement au romarin).