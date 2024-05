Remaniement partiel, Kaïs Saïed, décret 54, migration… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 25 au 26 mai 2024.







Kaïs Saïed effectue un remaniement ministériel partiel

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué samedi 25 mai 2024, un remaniement ministériel partiel et nommé deux nouveaux ministres et un nouveau secrétaire d'État. Khaled Nouri a été nommé ministre de l’Intérieur en remplacement de Kamel Fekih, Kamel Maddouri ministre des Affaires sociales en remplacement de Malek Ezzahi et Sofien Ben Sadok, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité nationale.









Saïed à propos du décret 54 : aucune personne n’a été poursuivie pour son opinion !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, vendredi 24 mai 2024, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, pour revenir sur la situation actuelle, en rapport avec les droits et les libertés, notamment, l’article 24 du décret 54. Le président de la République a indiqué que la justice est la chose la plus importante dans la vie des États et des sociétés. « La justice et la justice équitable sont la base de tout État, et nous veillons à ce que ce soit le cas. Il y a des campagnes émanant de différentes parties, notamment, les parties ayant pris l’habitude de se jeter dans les bras des cercles coloniaux. Elles veulent dénigrer ce processus et ce mouvement pour la libération de la patrie ».







Nabil Ammar : la Tunisie œuvre à assurer un retour volontaire des immigrés clandestins

Lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique, samedi 25 mai 2024, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a indiqué que la commémoration de cette journée offre l’occasion d’honorer les pères fondateurs de l’organisation panafricaine, ainsi que le continent africain, en pleine mutation, en termes de gouvernance et de développement. Il a saisi cette occasion pour réaffirmer le soutien tunisien inconditionnel au peuple palestinien frère, comme cela était le cas pour les frères africains, dans leur lutte contre la domination et la violence étrangère.









Limogeage du délégué régional de l'éducation de Tunis 1

Le ministère de l'Éducation a décidé, samedi 25 mai 2024, de limoger le délégué régional de l'éducation de Tunis 1, Hmed Foued Beltaief, et de nommer un nouveau délégué à sa place. Dans un communiqué rendu public à cet effet, le ministère a justifié cette décision par « les multiples dépassements administratifs et organisationnels constatés suite à une série de visites inopinées effectuées par la ministre de l'Éducation, Salwa Abbasi, aux établissements éducatifs relevant de la délégation régionale de l'éducation de Tunis 1 ».







Les supporters de l’EST malmenés au Caire

La grande finale retour de la Ligue des champions africaine CAF 2024, oppose, ce samedi 25 mai 2024, l’Espérance sportive de Tunis Al Ahly d'Egypte au Caire. Des milliers de supporters tunisiens se sont rendus à la capitale égyptienne pour suivre le match et ils dénoncent un accueil brutal et des mesures sécuritaires excessives. De nombreuses vidéos ont été postées sur les réseaux et des appels lancés aux autorités tunisiennes pour intervenir afin que le public tunisien puisse assister au match. Certains évoquent même des abus policiers et des agressions commises à l’encontre de supporters.