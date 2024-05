Le Groupe africain de l’UIM exhorte les autorités tunisiennes à respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire

Imprimer

Suite à l’interdiction faite par le ministère tunisien de la Justice à la délégation des Magistrats tunisiens constituée du Président de l’Association des Magistrats Tunisiens, Anas Hmaidi, et du trésorier membre du bureau exécutif de l’association, Ridha Boulima, de sortir du pays en vue de participer à la réunion annuelle du Groupe Régional Africain de l’Union Internationale des Magistrats (UIM) qui a eu lieu à Monrovia (Liberia) du 5 au 10 Mai 2024, le Groupe africain de l’UIM exprime sa solidarité aux magistrats tunisiens dans leur lutte pour un pouvoir judiciaire indépendant, intègre et garant des droits et libertés selon les normes internationales.

Le Groupe africain de l’UIM renouvelle solennellement son entier soutien aux actions de l’Association des Magistrats Tunisiens, de ses dirigeants et tous les magistrats tunisiens épris de justice œuvrant pour la promotion, la protection et la sauvegarde de l’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie.

Il dénonce l’interdiction faite par le ministère tunisien de la Justice au président de l’Association des Magistrats Tunisiens et au trésorier, membre de son bureau exécutif, de sortir du pays pour participer à la réunion annuelle du Groupe Régional Africain de l’UIM, ainsi que le fait pour le pouvoir exécutif d’entraver l’exercice par les magistrats tunisiens, de leur droit à la liberté d’expression et droit d’association, afin de protéger leur indépendance conformément aux normes internationales,

Le groupe dénonce, encore une fois, les représailles et harcèlements récurrents contre l’Association des Magistrats Tunisiens et son président le juge Anas Hmaidi, exercés contre lui depuis deux ans, et ce, sous forme de poursuites disciplinaires et pénales en raison de ses activités syndicales visant à défendre l’indépendance de la justice en Tunisie.

Il exhorte à nouveau les autorités tunisiennes à faire respecter les normes internationales relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire et aux principes de protection des juges, tout en invitant les organismes internationaux à exhorter les autorités tunisiennes à veiller au respect et à la protection des juges tunisiens.

S.H