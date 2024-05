Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue

Une patrouille sécuritaire conjointe dans la zone de la Garde nationale de Ettadhamen, avec la participation des unités d'interventions rapides de la région d'Ariana, a réussi à démanteler un réseau de trafic de drogue et à arrêter trois de ses membres.

La direction générale de la Garde nationale a indiqué dans un communiqué rendu public, dimanche 26 mai 2024, qu’une des personnes arrêtées fait l'objet de cinq mandats de recherche émis par diverses unités de sécurité et instances judiciaires, et condamnée à six ans de prison.

Le même communiqué indique que des quantités de cannabis, des comprimés et 200 g de cocaïne ont été saisis. Après consultation, le ministère public a ordonné de prendre les mesures légales nécessaires à leur encontre.

S.H