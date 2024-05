Aram Belhadj : il faut arrêter de transformer les chiffres en propagande !

Imprimer

Aram Belhadj, docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l'Université de Carthage et expert consultant, s’est exprimé aujourd’hui sur les chiffres économiques communiqués par les médias publics.

Dans une publication sur sa page Facebook, vendredi 24 mai 2024, Aram Belhadj a écrit : « C’est beau d’être optimiste, mais il ne faut cependant pas transformer les chiffres abstraits en propagande éloignée de notre situation économique, sociale et financière, pourtant très difficile ».

S’adressant aux « experts qui s’expriment sur les médias – surtout publics – et qui affirment que la Tunisie a définitivement, et pour la première fois, rompu avec le déficit budgétaire et que les finances publiques se sont rétablies », il a précisé : « Fin mars 2023, le budget a réalisé un excédent de 1.436,3 millions de dinars alors que nous avons clôturé l’année avec un important déficit de -11.285,9 millions de dinars (7,1% du PIB). Pareil pour 2022, le budget a réalisé un excédent de 276 millions de dinars et a été clôturé fin décembre avec un déficit de -11.056,9 millions de dinars (7,7%). Cette année, le déficit au 31 décembre est prévu de -11.515 millions de dinars d’après les chiffres du ministère des Finances, dans le cas où on arrive à mobiliser les ressources intérieures et extérieures prévues dans le budget, ce qui ne sera pas chose facile pour différentes raisons ».

R.B.H