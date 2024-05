Wafa Chedly, la girouette risque de se brûler

L’avocate controversée Wafa Chedly fut l’une des défenseures les plus acharnées du régime putschiste de Kaïs Saïed. Elle a changé d'avis brusquement et elle risque de le payer cher.

Parmi les avocats qui cherchent la célébrité via les médias et les polémiques, Wafa Chedly occupe une place de choix. Ses positions tranchées et ses provocations incessantes ont fait d’elle une des avocates les plus connues du pays. Être connu ne veut cependant pas dire être efficace et encore moins respecté. La dame a beau être une star du petit écran et des réseaux sociaux, elle n’est néanmoins pas une star du barreau. On ne lui connait pas de grands succès pour ses clients et encore moins des plaidoiries qui restent dans les annales. Elle cumule les plaintes déposées contre elle pour diffamation, injures et un tas d’autres accusations, ce qui fait d’elle une dame controversée par excellence. Certains diront sulfureuse. Ces plaintes sont déposées par des citoyens lésés par ses interventions, mais également par des magistrats et des confrères avocats.

C’est évident, Me Chedly ne laisse pas insensible et c’est peut-être ce qu’elle cherche.

Sur sa page officielle sur Facebook, qui compte quelque 69 mille abonnés, elle se présente comme personnalité politique et non comme avocate ou militante. Elle a bien raison, puisqu’elle a été connue grâce à ses positions politiques et non pour son militantisme ou ses plaidoiries.

Illustre inconnue avant et après la révolution, elle est devenue une grande star grâce à son émission télévisée sur Tounesna et sa page Facebook, très active, sur laquelle elle diffuse ses « analyses » textuelles et ses monologues sous format vidéo qu’elle enregistre depuis son salon ou sa voiture.

Dans ces « analyses », Wafa Chedly s’en prend à tous, sans se soucier si ce qu’elle est dit est vrai ou faux. Sans se soucier de la forme, non plus, puisque plusieurs de ses interventions sont considérées comme des injures. Ses adversaires de toujours sont les islamistes et c’est par le biais de cette haine viscérale contre les barbus qu’elle a réussi à se faire une belle place dans le paysage médiatico-politique tunisien.

Après avoir soutenu le candidat Abdelkrim Zbidi à la présidentielle de 2019, Wafa Chedly a retourné sa veste pour soutenir le régime de Kaïs Saïed. Un soutien qui a pris de l’ampleur après le putsch du 25 juillet 2021.

Depuis, elle s’en prend matin, midi et soir aux adversaires du régime pour les descendre en miettes. En retour, elle a droit à des scoops réguliers. On ne compte plus les fois où elle a parlé avant tout le monde des convocations judiciaires et des mandats de dépôt ciblant des personnalités publiques, notamment parmi les politiques. Plusieurs croient savoir que c’est grâce à sa proximité avec la ministre de la Justice qu’elle pouvait obtenir ces « scoops ».

Ce soutien zélé au régime lui a créé, inévitablement, plusieurs ennemis, d’où les multiples plaintes contre elle, notamment pour diffamations et injures. Combien parmi ces plaintes ont trouvé leur chemin devant une cour de justice et une sentence ? Il y en a, peut-être, mais on n’en connait pas.

Naturellement, Wafa Chedly n’est pas épargnée, à son tour, des diffamations et des injures. Très souvent, elle est injuriée et attaquée vilement sur les réseaux sociaux. D’après ce qu’elle prétend, elle n’a jamais déposé plainte contre ses critiques et s’est suffi, juste, de menaces.

Outre les islamistes et les adversaires du régime Kaïs Saïed, Wafa Chedly s’est distinguée ces derniers temps par ses positions contre les migrants subsahariens. Elle croit dur comme fer qu’il y a un plan machiavélique, concocté dans des antichambres occidentales avec la complicité de traitres tunisiens, ciblant le changement démographique de la Tunisie. À l’entendre, la Tunisie va être envahie par les Subsahariens et devenir noire en un rien de temps. Plusieurs parmi ses publications frisent le racisme. En toute impunité, bien entendu.

Et quand le ministre de l’Intérieur a donné le vrai chiffre des migrants irréguliers dans le pays, 23 mille, elle n’a rien dit. Le chiffre officiel n’arrange pas ses « vérités ».

Wafa Chedly a pris l’habitude de prendre ses fantasmes pour de la réalité et il n’y a pas que la question du nombre de migrants irréguliers. Exemple, qu’elle répétait jusqu’à hier, celui des médias corrompus qui ont été financés par l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed à travers un don britannique. Une histoire maintes fois démentie, qui n’a jamais été accompagnée d’une once de preuve, puisque montée de toutes pièces en 2018 par l’ancien candidat à la présidentielle Nabil Karoui, que Me Chedly continue à considérer comme une vérité.

Mais peu importe que Me Chedly diffame d’honnêtes gens, affaiblisse de pauvres migrants ou participe à l’emprisonnement de politiciens engagés, l’essentiel est de se faire une place au soleil.

Ce manège s’est poursuivi, incessamment et quasi quotidiennement, ces dernières années jusqu’à tout récemment. On ne sait quelle mouche l’a piquée, Wafa Chedly a commencé à mettre de l’eau dans son vin, à écouter les deux sons de cloche et à relativiser certaines informations.

Jeudi 23 mai 2024, sur Jawhara FM, elle surprend tout le monde par un mea culpa des plus inattendus. « Je tiens simplement à m’excuser… À un certain moment, j’ai cru qu’il y aurait des réformes… Néanmoins, et inconsciemment, j’ai contribué à la création d’une immense prison… Je le regrette », a-t-elle dit au micro de Zouheïr El Jiss.

Ce retournement de veste a été applaudi par plusieurs, considérant cela comme chevaleresque. CQFD.

Le jour même de sa déclaration, Business News apprend qu’elle est convoquée devant la justice pour le vendredi 31 mai.

La question se pose, Me Chedly a-t-elle été convoquée parce qu’elle s’est retournée contre le régime ou bien elle s’est retournée contre le régime parce qu’elle ne bénéficie plus d’une certaine immunité ? Bon à rappeler, les plaintes déposées contre elle sont nombreuses et certaines d’entre elles remontent à 2022. Le fait que ces plaintes remontent à la surface au moment du retournement de veste n’est pas anodin.

Que ce soit le pouvoir qui s’est retourné contre elle ou que ce soit elle qui se soit retournée contre le pouvoir, le fait est là, il y a un retournement qui risque de brûler l’avocate controversée.

Elle a toujours existé grâce aux médias et c’est par ce biais qu’elle cherche, maintenant, à porter un nouveau costume, celui d’une militante victime du régime.

La ficelle était-elle trop grosse pour passer ? Hélas, en Tunisie, plus c’est gros plus ça passe. Quoiqu’on dise d’elle, quels que soient les noms de ses adversaires et de ses critiques, Wafa Chedly possède et possèdera encore un bon vivier de sympathisants prêts à tout croire.

Raouf Ben Hédi