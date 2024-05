Sami Ben Slama : ils ont décidé de lâcher les criminels et les terroristes et de poursuivre les gens sur Facebook !

Dans une publication sur sa page Facebook, ce vendredi 24 mai 2024, l’ancien membre de l’instance des élections (Isie), Sami Ben Slama a rappelé qu'il avait été condamné pa contumace, en 2022, à cause de l'une de ses publications Facebook.

« J’ai été condamné par contumace à six mois – ou huit je n’arrive plus à suivre – de prison ainsi qu'à une amende », a écrit Sami Ben Slama. Il explique qu’il s’agit d’une publication sur sa page Facebook datant du 20 septembre 2022 au sujet d’une information qui est déjà parue dans plusieurs médias. Une publication qui a nécessité la plainte d’un « haut responsable de la police judiciaire », a-t-il précisé.

« Ils ont décidé de lâcher les criminels et les terroristes et de poursuivre les gens sur Facebook », a-t-il écrit dans sa publication, rappelant que, du temps d'Ennahdha et de Nidaa Tounes, il n'avait jamais été poursuivi pour ses publications sur les réseaux.

« Depuis deux ans de dénigrement et de passages au tribunal, je n'arrive plus à compter le nombre d'affaires montées contre moi. Tout ce que je retiens c'est qu'un haut responsable de la police judiciaire a porté plainte contre moi et que j'ai été condamné par contumace à cause d'une simple publication »

R.B.H