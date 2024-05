La chaîne Carthage+ solidaire avec les journalistes détenus

La direction de la chaîne Carthage+ a fait part, à travers un communiqué rendu public jeudi 23 mai 2024, de sa solidarité absolue et inconditionnelle avec tous les journalistes détenus, rappelant que le contrôle du métier fait partie des prérogatives de la Haica, qui demeure l’unique cadre légal conformément aux dispositions du décret-loi 115.

Ainsi, la direction de la chaîne affirme que la Haica doit reprendre ses prérogatives, tout exprimant ses craintes quant à l’avenir de la profession tenant compte des dernières arrestations ayant touché les journalistes.

La chaîne annonce, au final, que la diffusion de l’émission “Edenia Zina” reprendra le lundi prochain.

Rappelons que l’émission a été suspendue après l’arrestation du journaliste Borhen Bssais. Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé, mercredi 22 mai 2024, son verdict dans l'affaire des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, les condamnant à un an de prison ferme.

Les deux journalistes ont été condamnés à six mois pour atteinte à l’ordre public, et six autres mois pour attribution de faits non avérés à un fonctionnaire public

S.H