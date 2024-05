Borhen Bssais, Mourad Zeghidi, Wafa Chedly… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 23 mai 2024 :







Zitouna : la condamnation de Bssais et Zeghidi n’est pas liée à la liberté de presse ou d’expression

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna a assuré que la condamnation de Borhen Bssais et Mourad Zghidi n’était pas liée à la liberté de presse et à la liberté d’expression contrairement à ce qui a été relayé par des pages Facebook. « La chambre correctionnelle près le Tribunal de première instance a condamné aujourd’hui l’accusé Borhen Bssais à six mois de prison pour avoir utilisé des systèmes d’information et de communication dans le but de produire, répandre, diffuser, ou envoyer, ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données et des rumeurs dans le but de porter atteinte aux droits d’autrui ou porter préjudice à la sûreté publique…







Wafa Chedly : je m'excuse d'avoir contribué à la création d'une immense prison

L'avocate et soutien au processus du 25-Juillet, Wafa Chedly a considéré que les droits et les libertés étaient en situation de mort clinique. « Nous avons perdu cette liberté qui nous permettait de nous exprimer sans être poursuivis... Le processus a été détourné », a-t-elle ajouté. S’exprimant durant l'émission « Politika » de Zouhaier El Jiss sur Jawhara Fm, Wafa Chedly a expliqué avoir reçu des menaces de poursuites en justice. « Je tiens simplement à m’excuser… À un certain moment, j’ai cru qu’il y aurait des réformes… Néanmoins, et inconsciemment, j’ai contribué à la création d’une immense prison… Je le regrette », s’est-elle exclamée.





Comité de défense de Mehdi Zagrouba : les actes de torture ont été constatés par le juge d’instruction

L’avocat et membre du comité de défense de l’avocat Mehdi Zagrouba, Boubaker Bethabet a indiqué que le ministère de l’Intérieur devait ouvrir une enquête au sujet de la torture de son client. « Les actes de torture ont été constatés par le juge d’instruction et par tous ceux ayant consulté le p.v », a-t-il ajouté. S’exprimant le 23 mai 2024 lors d’une conférence de presse, Boubaker Bethabet a assuré que les actes de tortures dont a été Mehdi Zagrouba victime n’avaient pas besoin d’être argumentés. Il a insisté sur les traces visibles d’agression.







Houssem Hajlaoui condamné à neuf mois de prison avec sursis

Le tribunal de première instance de Tunis, a prononcé son verdict, jeudi 23 mai 2024, dans l’affaire de l’activiste et cofondateur d’Inkyfada Houssem Hajlaoui, annonçant qu’il a été condamné à neuf mois de prison avec sursis, apprend Business News de source bien informée. Son avocat Ayoub Ghedamsi a indiqué, durant « Mosaïque + » de Chaker Besbes sur Mosaïque Fm, ce soir, que Houssem Hajlaoui est poursuivi conformément aux dispositions de l'article 86 du Code des télécommunications, pour un statut contre des sécuritaires datant de 2020.





Prorogation de la détention préventive de Riad Ben Fadhel

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire financier a décidé de proroger de quatre mois la détention préventive du militant et coordinateur général du parti Al Qotb, Riad Ben Fadhel. Rappelons que selon l’article 85 du Code de procédure pénale, la détention préventive dure six mois renouvelable deux fois de quatre mois, ce qui fait en tout quatorze mois de détention maximale. Riad Ben Fadhel a été arrêté, le 14 novembre 2023, à l’aéroport Tunis-Carthage alors qu’il rentrait de voyage. Un mandat de dépôt a été émis à son encontre le 24 novembre 2023.