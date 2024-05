Wafa Chedly convoquée devant la justice

La section régionale des avocats de Tunis a reçu, jeudi 23 mai 2024, un préavis du tribunal de première instance de Tunis, fixant la date d’audition de l’avocate Wafa Chedly au 31 mai 2024, apprend Business News de source bien informée.

Wafa Chedly a expliqué avoir reçu des menaces de poursuites en justice, durant l'émission « Politika » de Zouhaier El Jiss sur Jawhara Fm, aujourd’hui même. Elle a considéré que les droits et les libertés étaient en situation de mort clinique. « Je tiens simplement à m’excuser… À un certain moment, j’ai cru qu’il y aurait des réformes… Néanmoins, et inconsciemment, j’ai contribué à la création d’une immense prison… Je le regrette », avait-elle lancé.

S.H