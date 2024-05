Les membres de la Haica appellent à la libération des journalistes et l'annulation du décret 54

Imprimer

Les membres de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), ont signé, jeudi 23 mai 2024, un communiqué appelant à la libération des journalistes et à la recomposition de son conseil.

« Après avoir assisté à des formes croissantes de restrictions à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, à l'emprisonnement de journalistes et de professionnels des médias pour des déclarations ou des opinions ou encore dans le cadre de leur travail journalistique, et au retour de la censure et de l'autocensure imposée par le climat de peur et d'intimidation qui règne sur la profession (…) Nous soulignons que la restriction de la liberté de la presse n'est pas une question sectorielle, mais plutôt une violation du droit du citoyen à l'information et de son droit à des médias variés et diversifiés qui garantissent l'accès aux diverses opinions, perceptions et idées intellectuelles et politiques. Il s’agit aussi de saper le système qui permet la critique et l’établissement des règles de transparence permettant notamment de lever le voile sur des dossiers de corruption et de mettre la lumière sur les violations et de débattre des alternatives et des solutions », indiquent les signataires.

Ils soulignent que les entraves au travail de la Haica et à la régulation en général dépasse le vide imposé à la scène audiovisuelle pour porter atteinte aux acquis des Tunisiens en matière de droits et libertés et porte atteinte aux valeurs de pluralisme dans les médias en tant que mécanisme de débat public et de garantie de coexistence et de transfert pacifique du pouvoir par le biais d'élections justes et transparentes. « Cela est confirmé par les poursuites engagées contre les journalistes et des professionnels des médias en vertu du décret 54 et la facilité avec laquelle sont prononcées des peines liberticides à leur encontre », ont-ils ajouté.

« Nous notons également que la décision illégale du chef du gouvernement, de geler les travaux du Conseil de l’Haica et de suspendre les missions de cet établissement public s'explique par la vacance survenue au poste de président de l'Autorité, alors que la nomination d'un président est exclusivement, et conformément au décret n° 116 de 2011, une prérogative du président de la République, qui a choisi de maintenir le poste vacant au mépris des multiples correspondances que le conseil lui a adressées à cet effet », ont poursuivi, d’un autre côté, les signataires.

Ils ont appelé le chef de l’État à annuler le décret 54 et à ordonner la libération des journalistes détenus pour avoir accompli leur travail journalistique. Ils l’ont aussi appelé à nommer un nouveau président, compétent et indépendant, à la tête de la Haica.

Les membres du conseil de la Haica ont appelé les structures concernées, soit l’ARP, le SNJT, le Syndicat des propriétaires de médias audiovisuels privés, l’AMT et l’UGTT à ouvrir les candidatures aux nouveaux membres du conseil conformément au décret 116.

« Nous rappelons aux députés leur responsabilité historique pour garantir la liberté du travail journalistique et protéger les journalistes de la répression du pouvoir exécutif en adoptant des lois qui soutiennent la protection des droits et libertés et garantissent le pluralisme et la diversité dans l'espace public », ont-ils conclu.

M.B.Z