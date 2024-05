Une première en Tunisie : inauguration d'une salle de classe intelligente à l’ISLT

L'Institut supérieur des langues de Tunis (ISLT) marque un jalon significatif dans son parcours d'innovation éducative avec l'inauguration d’une nouvelle salle de Classe Intelligente et ce en présence de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, Son Excellence M. Wan Li, le mardi 21 mai 2024.

Cette avancée remarquable a été rendue possible grâce à une collaboration étroite entre l’ISLT et l’ambassade de la république Populaire de Chine. Huawei a fourni les solutions de pointe nécessaires pour créer cet environnement d'apprentissage moderne et dynamique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'éducation et la recherche linguistique en Tunisie.

Cela symbolise un moment important dans le renforcement des liens bilatéraux entre la Chine et la Tunisie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives stimulantes pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans les deux pays.

Son Excellence M. Wan Li a exprimé ses félicitations pour le lancement de la classe intelligente, qui apportera plus de commodité d'apprentissage aux étudiants tunisiens.

Mme Houda Ben Hamadi, directrice de l'Institut Supérieur des Langues de Tunis, a également salué le partenariat avec l’ambassade de la république Populaire de Chine, mettant en lumière les avantages tangibles de cette collaboration pour l'apprentissage des langues. Elle a souligné l'impact positif des technologies avancées sur le processus d'enseignement, offrant aux étudiants un environnement stimulant et interactif.

La salle de Langues Intelligente représente une avancée significative dans la transformation numérique de l'éducation, offrant une plateforme moderne intégrant des outils interactifs et des fonctionnalités avancées de communication et de collaboration.

Dans l’optique de soutenir son développement tout en améliorant le quotidien des parties prenantes, l’ISLT met un point d'honneur à implémenter des solutions permettant d’être toujours plus agile, rapide et efficace. Pour améliorer les échanges en interne comme en externe, l’IdeaHub de Huawei apparaît comme une des solutions les plus innovantes du marché.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Huawei de promouvoir l'innovation dans l'éducation et de contribuer au développement des compétences numériques des étudiants tunisiens.

Le géant chinois Huawei a réaffirmé aussi son engagement envers la Tunisie en soulignant ses collaborations continues dans le pays, notamment à travers des initiatives telles que le programme Huawei ICT Academy, l’un des événements de référence du secteur des TIC, qui constitue une plateforme essentielle pour aider à former les jeunes étudiants, afin d’en faire les futurs leaders du domaine des TIC ainsi que le programme Huawei Seeds for The Future.

L'Institut Supérieur des Langues de Tunis et l’ambassade de la république Populaire de Chine ouvrent une nouvelle ère de collaboration fructueuse, offrant aux étudiants des opportunités d'apprentissage exceptionnelles et adaptées aux défis du 21ème siècle.