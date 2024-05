Les excuses d'Olfa Youssef

L'universitaire et écrivaine, Olfa Youssef, a réagi aux peines prononcées hier, 22 mai 2024, à l'encontre des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi.

« Je m'excuse du fond du cœur auprès de tous ceux que j'ai critiqués et même parfois insultés après 2011...

Non seulement parce que j'ai moi-même changé... et que je m'efforce de ne pas répondre aux insultes par des insultes...

Mais je leur présente mes excuses car, malgré tout, ils ne m'ont pas emprisonnée... Oui, ils m'ont fermé au nez la porte des médias... Ils m'ont empêchée d'apparaître dans plus d'une émission... Ils ont dirigé une armée électronique pour me harceler verbalement... et j'en ai profité pour écrire un livre sur les insultes.

Ce n'étaient pas des anges... mais ils ne m'ont pas emprisonnée... », lit-on dans un post Facebook, daté de jeudi 23 mai 2024, écrit par l’écrivaine.

Mme Youssef a martelé dans ce même statut : « Si j'avais le pouvoir sur le monde, j’aurais fermé la plupart des prisons... et j’en aurais seulement laissé certaines pour les criminels violents dont la présence dans la rue constitue un danger pour la société...

Mais je n'ai d'autorité que dans mon cœur... c'est l'autorité de la prière.

Oh mon Dieu, soulage la détresse de tous les opprimés, des impuissants et des épuisés... Il n'y a de pouvoir pour eux que toi, gloire à toi... et tu es capable de tout... ».

I.N.