IFM exprime sa solidarité avec Borhen Bssais et Mourad Zeghidi

La chaîne de radio Ibtissama FM a exprimé, jeudi 23 mai 2024, sa solidarité complète et inconditionnelle avec l’animateur Borhen Bssais et le chroniqueur Mourad Zeghidi qui meublaient la matinale sur IFM.

IFM s’est dite solidaire avec les familles des deux journalistes après leurs condamnations à un an de prison chacun. La chaîne de radio a souligné son attachement à réaliser un certain équilibre dans ses différentes émissions et à offrir un espace d’expression équivalent à toutes les opinions. Toutefois, IFM a dit craindre de ne pouvoir réaliser cet objectif au vu des dernières arrestations visant ses affiliés du secteur.

La radio a renouvelé son appel à ce que les punitions privatives de liberté soient l’exception et non la règle lorsqu’il s’agit d’hommes et de femmes de médias et à ce que les poursuites se fassent sur la base des décrets-lois 115 et 116 organisant le métier de journaliste.

S.F