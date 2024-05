Innovation chez Carrefour Tunisie : les catalogues promotionnels sont désormais sur WhatsApp

Imprimer

Dans sa démarche continue d'innovation, Carrefour Tunisie annonce le lancement de son nouveau service d’envoi de catalogues promotionnels via WhatsApp. Cette initiative vient renforcer la présence déjà forte de l'enseigne en ligne et sur les réseaux sociaux.

Avec ce service exclusif, Carrefour Tunisie simplifie radicalement l'accès aux promotions. Les clients n'ont plus à attendre la distribution des catalogues papier, à les chercher dans leur boîte aux lettres, ni à les récupérer en magasin. Dès la publication d'un nouveau catalogue, ils reçoivent une notification WhatsApp et peuvent immédiatement consulter les dernières offres sur leurs smartphones.

Pour s'inscrire, rien de plus facile : il suffit de scanner le QR code placé aux entrées des magasins ou d'envoyer un message WhatsApp au numéro 97 248 248 ou tout simplement de cliquer ICI.

Les clients bénéficient d'une flexibilité totale, avec la possibilité de s'abonner aux catalogues du magasin de leur choix, qu'il s'agisse des hypermarchés Carrefour, des supermarchés Carrefour Market ou des magasins de proximité Carrefour Express, et de changer leur choix de magasin à tout moment.

Ce nouveau service illustre l'engagement de Carrefour Tunisie à utiliser des technologies avancées pour répondre aux attentes modernes des clients et enrichir leur expérience de shopping en leur fournissant une alternative écologique et efficace aux catalogues papier traditionnels. Cela représente également un pas de plus vers le développement durable.